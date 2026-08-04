ФСБ предотвратила теракт против главы одного из исторических регионов России

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Срочная новость 74 0

Силовики задержали украинских агентов в Севастополе.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе двоих граждан России, которые планировали совершить теракт против главы одного из исторических регионов России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В Севастополе задержаны граждане России 1992 и 1999 г. р., осуществлявшие по заданию украинских спецслужб диверсионно-террористическую деятельность на территории Республики Крым», — уточнили в ФСБ.

На допросе один из задержанных рассказал, что он был подписан на украинский Telegram-канал. Именно через него на россиянина вышел представитель украинских спецслужб, который и предложил «работу».

Задержанный, в частности, фотографировал военные объекты, расположенные в регионе. В какой-то момент ему понадобилась помощь в съемке, и он привлек к противозаконной деятельности своего друга.

После обучения обращению с самодельным взрывным устройством куратор поручил россиянам совершить террористические акты на объектах критически важной инфраструктуры региона. Кроме того, им было поручено устранить руководителя одного из новых регионов России в период его пребывания на территории полуострова

В ходе обысков у задержанных были изъяты три FPV-дрона, снаряженных боевыми зарядами с пластичным взрывчатым веществом, а также СВУ. Россияне находятся по стражей. Им предъявлено обвинение по ряду статье, включая «приготовление к террористическому акту». Фигуранты активно сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

Ранее ФСБ предотвратила теракт у здания прокуратуры в Пятигорске. Правоохранительными органами был задержан подозреваемый — гражданин одной из стран Центральной Азии.

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