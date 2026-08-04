Путин продлил «гаражную амнистию» до 2031 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении действия «гаражной амнистии» еще на пять лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Теперь граждане смогут оформить права на гаражи и земельные участки под ними в упрощенном порядке до 1 сентября 2031 года.

Программа должна была завершиться 1 сентября 2026 года. Однако власти решили сохранить возможность для граждан легализовать объекты.

«Гаражная амнистия» действует в России с 2021 года и позволяет оформить документы на капитальные гаражи, которые ранее не имели официального статуса. Под действие программы попадают объекты, построенные до конца 2004 года, то есть до вступления в силу действующего Градостроительного кодекса. Это могут быть как отдельные строения, так и гаражи в составе кооперативов. Главное условие — постройка должна быть капитальной, одноэтажной и не содержать жилых помещений.

При этом упрощенный порядок не распространяется на временные конструкции, так называемые «ракушки», а также на объекты, признанные самовольными постройками.

По данным Росреестра, за время действия программы россияне уже оформили около 249 тысяч гаражей и более 496 тысяч земельных участков под ними.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал закон о контроле за ценами на продукты. Документ позволит властям анализировать причины роста стоимости товаров на всех этапах — от производства до продажи в магазинах.

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