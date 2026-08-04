ПВО уничтожила 304 украинских дрона над Россией за день

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня 4 августа сбили 304 украинских беспилотника над территорией страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Воздушные цели были ликвидированы в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

«Перехвачены и уничтожены 304 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона и над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении министерства в официальном канале в мессенджере МАКС.

Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, сообщил, что к 19:00 на подлете к столице ПВО нейтрализовала 14 дронов Вооруженных сил Украины. Первые сообщения о сбитых аппаратах появились около 14:00.

Как писал 5-tv.ru, в ночь на 4 августа ВСУ атаковали объекты на территории Подмосковья. Погибли пять человек, еще шестеро получили ранения. Основные повреждения были зафиксированы в муниципальном округе Чехов. Там произошло несколько возгораний. Наиболее крупное — на одном из складов.

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