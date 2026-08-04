Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен на продукты

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Власти смогут отслеживать, почему дорожают товары и как меняется стоимость на разных этапах.

Путин подписал закон о ценах на продукты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Президент России Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен на продукты питания по всей цепочке поставок — от производителя до магазина. Об этом говорится в официально опубликованном документе.

Изменения вступят в силу с 1 января 2027 года. После этого уполномоченные ведомства смогут получать подробную информацию о работе компаний, которые производят, поставляют и продают продукты.

В рамках нового механизма государственные органы смогут изучать, как меняется цена товара на разных этапах. Для этого им будут доступны сведения о стоимости продуктов, объемах поставок, а также финансовых показателях организаций: доходах, расходах и прибыли.

Перечень ведомств, которые получат доступ к таким данным, определит правительство России. Информация будет поступать в том числе от Федеральной налоговой службы и использоваться только для анализа рынка и подготовки оценок.

При этом сведения, которые относятся к налоговой тайне, не станут открытыми. Доступ к ним будет ограничен и возможен только в случаях, предусмотренных законодательством.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие продукты заметнее всего снизились в цене с начала года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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