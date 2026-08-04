Власти смогут отслеживать, почему дорожают товары и как меняется стоимость на разных этапах.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент России Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен на продукты питания по всей цепочке поставок — от производителя до магазина. Об этом говорится в официально опубликованном документе.
Изменения вступят в силу с 1 января 2027 года. После этого уполномоченные ведомства смогут получать подробную информацию о работе компаний, которые производят, поставляют и продают продукты.
В рамках нового механизма государственные органы смогут изучать, как меняется цена товара на разных этапах. Для этого им будут доступны сведения о стоимости продуктов, объемах поставок, а также финансовых показателях организаций: доходах, расходах и прибыли.
Перечень ведомств, которые получат доступ к таким данным, определит правительство России. Информация будет поступать в том числе от Федеральной налоговой службы и использоваться только для анализа рынка и подготовки оценок.
При этом сведения, которые относятся к налоговой тайне, не станут открытыми. Доступ к ним будет ограничен и возможен только в случаях, предусмотренных законодательством.
Ранее 5-tv.ru сообщал, какие продукты заметнее всего снизились в цене с начала года.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
45%
Нашли ошибку?