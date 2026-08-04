Telegram удалили из App Store, а затем вернули: что произошло с мессенджером

Приложение Telegram стало снова доступно в App Store

Мессенджер Telegram ненадолго исчез из магазина приложений App Store, однако вскоре был восстановлен. Пользователи Apple некоторое время не могли скачать приложение через официальный магазин, после чего доступ к нему вновь появился. Разбираемся в материале 5-tv.ru, что произошло.

После устранения проблемы приложение вернули в App Store. При этом ситуация произошла на фоне новых претензий к основателю Telegram Павлу Дурову* и обсуждения работы мессенджера в разных странах.

Почему Telegram удалили из App Store

О временном удалении приложения сообщили пользователи из нескольких стран. Telegram перестал отображаться в магазине приложений Apple, из-за чего новые юзеры не могли установить мессенджер на устройства.

Позже Apple раскрыла причину удаления. По данным Reuters, компания обнаружила нарушение правил App Store, связанных с распространением запрещенного контента. Речь идет о материалах, которые подпадают под категорию сексуального насилия над детьми.

В Apple заявили, что разработчики Telegram оперативно удалили запрещенный контент и заблокировали пользователя, который его разместил. После этого приложение было возвращено в магазин.

Компания не стала раскрывать дополнительные подробности инцидента и не уточнила, какой именно материал стал причиной проверки.

Как Telegram вернулся в магазин Apple

После восстановления доступа представители Telegram подтвердили, что приложение снова доступно в App Store. В компании заявили, что проблемы с мессенджером устранены.

Таким образом, блокировка оказалась кратковременной. Пользователи, у которых приложение уже было установлено, продолжили пользоваться сервисом, а остальные снова получили возможность скачать его через магазин Apple.

Что происходит вокруг Павла Дурова

Удаление Telegram из App Store совпало с новыми событиями вокруг основателя мессенджера Павла Дурова в России.

ФСБ заявила 29 июля об обвинениях в адрес предпринимателя и сообщила о решении объявить его в международный розыск. Как сообщалось, претензии связаны с чат-ботом знакомств «Дайвинчик», который, по версии ведомства, могли использовать украинские спецслужбы для подготовки и координации атак.

Позднее Росфинмониторинг внес Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов.

Изменится ли что-то для пользователей Telegram

В Совете Федерации заявили, что включение Павла Дурова в перечень Росфинмониторинга не означает автоматических изменений для пользователей мессенджера.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил РБК, что претензии относятся к самому основателю платформы, а не к работе Telegram как сервиса.

«Новых требований к Telegram нет, поэтому ни для Telegram, ни для пользователей ничего не изменилось», — заявил сенатор.

При этом он подчеркнул, что мессенджер должен продолжать соблюдать российское законодательство.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

*Включен в перечень террористов и экстремистов