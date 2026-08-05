«Бьем, раз слов не понимают»: ВС России нанесли удар по военным объектам Украины

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 63 0

Для этого были применены высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотники.

ВС России нанесли удар по военным объекта Украины

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Армия России нанесла удар по военным объекта Украины

Армия России нанесла удар по транспортно-логистическим объектам в Киеве и Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности», — проинформировали в ведомстве.

Были поражены транспортно-логистический центр «МЛП-Чайка», чья площадь составляла 100 тысяч квадратных метров. Центр находился в пригороде Киева. Там хранили и собирали дальнобойные дроны ВСУ, а также запускали их с соседнего аэродрома. Атака спровоцировала возгорание и вторичную детонацию боеприпасов.

Также удар был нанесен по складским помещениям «Транс-Логистик» в Оболонском районе Киева. Там хранили имущество, используемое в военных интересах Украины.

Атакован был и сортировочный терминал «Новой почты» в Киево-Святошинском районе, недалеко от аэропорта Жуляны. Объект использовали в логистических целях ВСУ. Удар также спровоцировал в терминале пожар.

Еще был поражен терминал «Новой почты» в Деснянском районе Киева, в котором в результате удара также вспыхнуло пламя. Его боевики Незалежной использовали в логистических целях.

ВС России атаковали и логистический центр «Новус» в поселке Братская Борщаговка Святошинского района Киева. В этом месте хранились беспилотники и их комплектующие.

По складам компаний «Сильпо ФУД», «Новая почта», «Айс Логистик», Raben и «Транс-Логистик» в Броварском районе и складу логистического центра «Калиновка» в Киевской области также был нанесен удар армией РФ. Эти помещения использовали для хранения военного имущества.

На складах компании «Терминал Розетка» в Броварском районе также находилось вооружение ВСУ. Кроме того, их использовали в логистических целях боевиков. По этим объектам тоже был нанесен удар.

Поражены российским вооружением были и три морских сухогруза южнее Одессы. Эти водные транспортные средства доставляли вооружение и другие военные грузы ВСУ.

С информацией о том, что были нанесены удары по военным объектам ВСУ, Минобороны выставило изображение с запуском ракеты. Снимок сопроводила красноречивая подпись.

«Бьем, раз слов не понимают», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 военно-космических сил РФ нанес удар по опорному пункту ВСУ. Для этого применили авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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