Идет охота на дроны врага. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 115 0

Расчеты мобильных огневых групп ведут непрерывное наблюдение за воздушной обстановкой на краснолиманском направлении спецоперации.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Опубликовано видео работы мобильных огневых групп на краснолиманском направлении

Расчеты мобильных огневых групп обеспечили штурмовым подразделениям воздушное прикрытие от разведывательных и ударных беспилотников ВСУ под Красным Лиманом. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Результатом работы наших зенитчиков стали десятки уничтоженных дронов врага.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
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