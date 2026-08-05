«Давно вышло из моды»: почему Ханна не обращает внимания на критику внешности

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 50 0

Певица перестала следить за новостями.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Ханна: критика и хейт — вышли из моды

Певица Ханна рассказала, как относится к негативным комментариям о внешности. По словам артистки, в современном мире люди все чаще выбирают самовыражение, поэтому оценивать других за их внешний вид уже неактуально. Об этом Ханна сообщила корреспонденту 5-tv.ru на фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово».

Певица призналась, что практически не следит за новостями и не обращает внимания на обсуждения вокруг себя. По ее мнению, критика чужой внешности осталась в прошлом.

«Мне кажется, что критиковать людей за их внешность — это уже давным-давно вышло из моды. Мы живем в XXI веке, в веке созидания и максимального самовыражения», — рассказала Ханна.

Артистка отметила, что каждый человек имеет право самостоятельно выбирать свой образ жизни и внешний вид, поэтому не стоит подстраиваться под чужое мнение.

«Вообще все равно, кто что думает. Каждый живет так, как он хочет жить», — поделилась певица.

Ханна добавила, что понимает интерес публики к обсуждению звезд, однако считает, что люди должны уважать индивидуальность друг друга.

«Очень интересно всегда всем что-нибудь пообсуждать, но как будто бы такое чувство, что вот как кто живет — все же мы разные», — заключила артистка.

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