Риск для памяти: диетическая газировка ускоряет старение мозга

Газировка без сахара провоцирует стремительное ухудшение памяти и речи

Регулярное употребление напитков с сахарозаменителями провоцирует стремительное ухудшение памяти и речи у людей среднего возраста. Об этом сообщил портал Yahoo News со ссылкой на исследование, опубликованное в медицинском журнале Neurology.

Ученые установили, что люди, потребляющие наибольшее количество низкокалорийных подсластителей — в среднем около 191 миллиграмма в день, — сталкиваются с деградацией умственных способностей на 62% быстрее, чем те, кто их избегает.

Такой темп снижения когнитивных функций эквивалентен примерно 1,6 годам дополнительного биологического старения мозга. Примечательно, что даже при умеренном потреблении искусственных добавок скорость угасания интеллекта возрастала на 35%.

Исследование охватило семь популярных видов подсластителей, включая аспартам, сахарин и ацесульфам калия. Почти все они, за исключением тагатозы, негативно отразились хотя бы на одном из аспектов мышления.

Специалисты подчеркивают, что наиболее выраженная связь наблюдалась у людей в возрасте до 60 лет, которые часто выбирают диетическую колу как «здоровую» альтернативу.

Однако эксперты призывают к осторожности в выводах, так как работа носила наблюдательный характер и основывалась на самоотчетах участников. Всемирная организация здравоохранения также напоминает, что не стоит полагаться на заменители сахара для контроля веса, и рекомендует постепенно снижать общую тягу к сладкому в рационе.

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