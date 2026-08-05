Вызывает агрессивный рак: исследователи предупредили об опасности газировки

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

Специалисты обнаружили связь между употреблением сладких напитков и опасными онкологическими заболеваниями.

Вызывает ли сладкая газировка рак что будет если много пить

Фото: 5-tv.ru

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Сладкая газировка повышает риск развития агрессивного рака печени

Ежедневное употребление напитков с сахаром существенно увеличивает вероятность возникновения специфических видов опухолей печени, включая гепатоцеллюлярную карциному. Об этом сообщил портал Yahoo.

Группа из более чем 20 специалистов в области онкологии и общественного здравоохранения проанализировала данные 1,5 миллиона человек. Исследование охватило 11 научных работ из США и Европы, в которых участвовали добровольцы со средним возрастом 58 лет.

К 2025 году среди участников было зафиксировано 2811 случаев заболевания. Выяснилось, что даже одна порция сладкого напитка в день провоцирует рост риска развития внутрипеченочной холангиокарциномы, которую медики называют вторым по распространенности злокачественным новообразованием в этом органе.

Хотя общая статистика по раку печени при умеренном потреблении сахара не показала резкого скачка, отдельные агрессивные формы заболевания продемонстрировали четкую зависимость от рациона.

Примечательно, что напитки с искусственными подсластителями оказались менее опасными, однако при превышении дозы в одну порцию в день риск все равно возрастал на 11% за каждый дополнительный стакан.

Специалисты отмечают, что гепатоцеллюлярная карцинома ежегодно уносит тысячи жизней и часто развивается на фоне уже имеющихся проблем: цирроза, ожирения или воспалительных процессов, вызванных накоплением жира в тканях.

В качестве безопасной альтернативы исследователи рекомендуют обычную воду с добавлением лимона, которая поддерживает работу органа, или натуральную газированную воду без добавок. Особенно важно сократить потребление сахара в летний период, когда объемы выпиваемой жидкости традиционно увеличиваются.

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