«Не может стать врагом»: Надежда Сурова о роли искусственного интеллекта

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 35 0

Современные технологии постепенно внедряются во все сферы жизни. Опасно ли это?

Фото, видео: Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Директор «Цифровая экономика» Сурова: искусственный интеллект не станет врагом

Директор Центра компетенций «Цифровая экономика» Надежда Сурова рассказала о роли искусственного интеллекта в современном мире. По ее мнению, технологии должны восприниматься как помощник человека, а не как угроза. Об этом она сообщила корреспонденту 5-tv.ru на федеральном женском форуме.

Эксперт отметила, что искусственный интеллект уже становится частью профессиональной подготовки и помогает людям в разных сферах.

«Искусственный интеллект является нашим помощником, личным ассистентом в подготовке специалистов и в новых технологиях», — рассказала Сурова.

По словам директора Центра компетенций, сама технология не может быть направлена против человечества, поскольку создается и развивается людьми.

«Искусственный интеллект не может перейти в статус врага, потому что значение для этого — люди для людей. Поэтому значение технологий, созданных людьми, не может быть против человечества», — заявила она.

При этом Сурова подчеркнула, что для эффективного и безопасного использования ИИ необходимо повышать уровень знаний в этой области.

«Необходимость знаний в целом искусственного интеллекта и овладевания им — именно поэтому мы занимаемся обучением», — отметила эксперт.

По ее словам, отдельное внимание в рамках образовательных программ уделяется женщинам и изучению технологий машинного обучения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+25° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
80.93
-0.20 93.19
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:22
Соединились в одно: ученые заявили, что жизнь на Земле возникала дважды
12:15
Недолго музыка играла: в Петербурге прошли рейды по местам выступлений уличных музыкантов
12:07
Голос Усольцевой или работа ИИ? Новая загадка в деле пропавшей семьи
12:02
Себя он бережет: Зеленский прячется от ударов ВС РФ на глубине 93 метров
12:00
«Потерянное поколение»: Сябитова объяснила, почему молодежь чаще разводится
11:54
Значительный эффект: как пение птиц помогает бороться со стрессом

Сейчас читают

Трамп и Нетаньяху хотят втянуть в войну с Ираном республики бывшего СССР
Владельцы квартир могут сэкономить на платежах ЖКХ
«Берутся штрафы»: Роза Сябитова рассказала о сложностях игры самой себя в кино
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео