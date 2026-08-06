«Не может стать врагом»: Надежда Сурова о роли искусственного интеллекта

Директор «Цифровая экономика» Сурова: искусственный интеллект не станет врагом

Директор Центра компетенций «Цифровая экономика» Надежда Сурова рассказала о роли искусственного интеллекта в современном мире. По ее мнению, технологии должны восприниматься как помощник человека, а не как угроза. Об этом она сообщила корреспонденту 5-tv.ru на федеральном женском форуме.

Эксперт отметила, что искусственный интеллект уже становится частью профессиональной подготовки и помогает людям в разных сферах.

«Искусственный интеллект является нашим помощником, личным ассистентом в подготовке специалистов и в новых технологиях», — рассказала Сурова.

По словам директора Центра компетенций, сама технология не может быть направлена против человечества, поскольку создается и развивается людьми.

«Искусственный интеллект не может перейти в статус врага, потому что значение для этого — люди для людей. Поэтому значение технологий, созданных людьми, не может быть против человечества», — заявила она.

При этом Сурова подчеркнула, что для эффективного и безопасного использования ИИ необходимо повышать уровень знаний в этой области.

«Необходимость знаний в целом искусственного интеллекта и овладевания им — именно поэтому мы занимаемся обучением», — отметила эксперт.

По ее словам, отдельное внимание в рамках образовательных программ уделяется женщинам и изучению технологий машинного обучения.

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