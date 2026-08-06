Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

В каждом доме найдутся вещи, которые достались от бабушек и дедушек. Они годами лежат на антресолях, украшают серванты или хранятся в шкафах как память о прошлом. Многие считают их обычными старинными предметами, которые уже потеряли свою ценность.

Однако иногда неприметная статуэтка, забытая в кладовке ваза или старая игрушка могут оказаться редкими экземплярами, представляющими большой интерес для коллекционеров.

Как отличить антиквариат от обычной старой вещи, на что обратить внимание при оценке и какие предметы советской эпохи сегодня особенно ценятся, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал президент Союза коллекционеров России Валерий Архипов.

Как распознать настоящий антиквариат среди советских вещей

Какие советские вещи ценятся сегодня: как найти дорогой антиквариат дома. Фото: 5-tv.ru

Прежде чем избавляться от старой вещи, стоит проверить, не обладает ли она исторической или коллекционной ценностью. По словам Валерия Архипова, при оценке любого предмета специалисты обращают внимание прежде всего на три главных критерия.

«Это возраст, состояние и, самое главное, редкость. Чем меньше вещей дошло до наших дней, тем они, соответственно, дороже», — объясняет эксперт.

Специалисты также учитывают художественную ценность, качество исполнения и сохранность предмета. Для антиквариата важны не только годы, но и особенности создания: ручная работа, уникальный дизайн, принадлежность известному мастеру или производителю.

Настоящие старинные вещи часто стареют красиво: легкая патина на бронзе, естественные потертости на дереве или благородное потемнение серебра могут свидетельствовать о возрасте предмета, а не о его повреждении.

По словам коллекционеров, наличие оригинальной упаковки способно увеличить стоимость некоторых предметов на 20–30%. А уникальная надпись, подтверждающая историю вещи, иногда становится дополнительным фактором, повышающим ее ценность.

Старая безделушка или раритет? Проверяем советскую вещь по главным признакам

Какие советские вещи ценятся сегодня: как найти дорогой антиквариат дома. Фото: 5-tv.ru

Как понять, что перед вами не просто старая безделушка, а предмет, который может заинтересовать коллекционеров? Эксперты советуют обратить внимание на несколько признаков.

Высокое качество исполнения часто говорит о ценности вещи. Искусная резьба, тонкая инкрустация, ручная роспись, филигранная обработка металла — все это признаки работы мастера, а не массового производства.

Еще один важный показатель — клеймо или маркировка. Заводские знаки, подписи мастеров, печати производителей помогают определить происхождение предмета и подтвердить его подлинность.

Также значение имеет редкость. Чем меньше подобных вещей сохранилось и чем необычнее предмет, тем выше интерес к нему со стороны коллекционеров.

Большую роль играет и состояние. Предметы без сколов, трещин и серьезных повреждений обычно оцениваются выше.

«Когда вещи находятся в идеальном состоянии, о них говорят „сервантного хранения“. То есть их купили, поставили в сервант, и они стоят. На них даже иногда наклейки сохраняются, потому что их за 60–70 лет никогда не мыли. Вот такие вещи пользуются спросом», — говорит Архипов.

От елочных игрушек до фарфора: какие советские вещи стали раритетами

Какие советские вещи ценятся сегодня: как найти дорогой антиквариат дома. Фото: 5-tv.ru

По словам эксперта, сейчас особый интерес вызывают предметы советской эпохи. История СССР привлекает как российских, так и зарубежных коллекционеров, поэтому некоторые вещи того периода значительно выросли в цене.

«Сейчас вообще в тренде Советский Союз. И, конечно, страна-производитель СССР у нас на самом деле более востребована, чем другие страны», — отмечает Валерий Архипов.

Среди предметов, которые могут представлять интерес:

Елочные игрушки. Особенно ценятся редкие ватные игрушки ручной работы и необычные фигурки, некоторые экземпляры могут стоить десятки тысяч рублей.

Фарфоровые статуэтки. Редкие композиции известных заводов, включая работы с литературными и историческими сюжетами, могут оцениваться в сотни тысяч и даже миллионы рублей.

Духи и одеколоны. Особую ценность имеют флаконы, выпущенные к памятным событиям. Например, отдельные экземпляры, посвященные фестивалю 1957 года, могут стоить десятки тысяч рублей.

Советские деньги и боны. Редкие монеты и банкноты иногда представляют большой интерес для коллекционеров. Архипов рассказывает, что однажды приобретенные им коллекции советских денег впоследствии позволили купить квартиру.

Одежда и текстиль. Хорошо сохранившиеся предметы 1930–1940-х годов встречаются редко, поскольку одежду в то время обычно носили до полного износа.

Среди находок эксперта — детский костюмчик 1944 года, обнаруженный в сундуке, который не открывали 60 лет.

Что станет новым антиквариатом: какие вещи вырастут в цене

Какие советские вещи ценятся сегодня: как найти дорогой антиквариат дома. Фото: 5-tv.ru

По словам экспертов, интерес к коллекционным предметам продолжает развиваться. Особую ценность в будущем могут приобрести вещи, выпущенные ограниченным тиражом, качественная ручная работа, редкие монеты, старинные ювелирные изделия, русское серебро и предметы эмалевого искусства.

Валерий Архипов отмечает, что со временем культурную ценность могут получить и современные изделия. Например, предметы Императорского фарфорового завода, которые сегодня выпускаются небольшими партиями.

Как проверить ценность вещи советского времени

Какие советские вещи ценятся сегодня: как найти дорогой антиквариат дома. Фото: 5-tv.ru

Если в доме обнаружился необычный предмет, не стоит сразу избавляться от него или делать выводы о его стоимости. Валерий Архипов советует сначала изучить историю вещи и сравнить ее с похожими экземплярами.

«Прежде чем выкидывать, нужно обязательно обратиться либо к специалисту, либо поискать в интернете подобные вещи. Сколько они стоят? И даже найдя подобную вещь, не надо радоваться, если она дорогая, потому что ваша вещь может быть не такая, как найденный аналог. Есть очень много нюансов, которые поднимают или опускают цену определенного предмета», — поясняет коллекционер.

Определить примерную стоимость можно по фотографии с помощью поисковых сервисов или специальных приложений, однако наиболее точную оценку способен дать только специалист.

Иногда старая вещь оказывается не просто предметом из прошлого, а частью истории. Поэтому перед тем как выбросить забытый семейный раритет, стоит узнать его происхождение — возможно, именно он хранит неожиданную ценность.