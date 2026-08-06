Спасет не только от цистита: в чем польза клюквенного сока

Yahoo: клюквенный сок — не только средство профилактики цистита

Клюквенный сок является не только средством профилактики цистита, но и мощным источником антиоксидантов, поддерживающих работу всего организма. Об этом сообщило Yahoo.

По словам диетолога Дженнифер Хейнс, уникальное сочетание полифенолов в этой ягоде способствует оздоровлению кишечника и помогает снизить уровень воспалительных процессов при регулярном употреблении.

Специалисты подчеркивают, что напиток богат витамином С, который укрепляет иммунитет и делает человека менее восприимчивым к сезонным инфекциям.

Исследования показывают, что содержащиеся в клюкве проантоцианидины препятствуют прикреплению бактерий к стенкам мочевого пузыря и подавляют рост патогенов во рту, защищая зубы от налета и кариеса.

Кроме того, небольшие клинические испытания подтвердили пользу сока для сердечно-сосудистой системы. Он улучшает функцию сосудов и немного снижает диастолическое давление.

Напиток может быть полезен и в косметологических целях — шестинедельный курс употребления полифенолов из клюквы повышает эластичность кожи и ее устойчивость к ультрафиолету.

Диетолог Бьянка Тамбурелло рекомендует выпивать не более одной чашки несладкого сока в день, так как чрезмерное количество может вызвать расстройства желудка.

При выборе продукта стоит отдавать предпочтение вариантам со 100% содержанием сока без добавленного сахара.

Важно помнить, что клюква может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, например, с препаратами для разжижения крови, поэтому перед включением напитка в постоянный рацион следует проконсультироваться с врачом.

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