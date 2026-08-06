«Будет жестокая война»: друг пропавшего Усольцева раскрыл тайны его завещания

Друг Усольцева Валентин: за наследство Сергея начнется жестокая война

Вокруг наследства пропавшего красноярского предпринимателя Сергея Усольцева после признания семьи безвестно отсутствующей может развернуться серьезный конфликт между родственниками. Таким мнением в беседе с 5-tv.ru поделился близкий друг бизнесмена Валентин Дегтерев. Он уверен, что наличие завещания лишь усилит будущие споры.

«Там будет серьезная, сильная, очень такая жестокая война между родственниками. Даже не сомневайтесь. Он богатый человек. У него около миллиарда имущество», — заявил собеседник.

По его словам, вокруг истории с исчезновением семьи до сих пор остается немало вопросов. Друг Усольцева рассказал, что спустя несколько месяцев после пропажи получил на электронную почту ссылку на аудиофайл, который якобы был отправлен от имени супруги предпринимателя Ирины Усольцевой.

«Я скачал этот файл, там сообщение вроде как Ирина говорит, что мы не вернемся… Я его через программы пропустил, не показывает, что это искусственный интеллект. Голос похож очень», — отметил он.

При этом собеседник обратил внимание на странную деталь: по его словам, сам аудиофайл был создан 20 июня, однако ему его прислали только спустя месяц. Он также считает подозрительным, что телефон Сергея Усольцева еще долгое время после исчезновения оставался активным.

По мнению друга семьи, это может говорить о том, что события развивались не так, как предполагает официальная версия.

«У меня такая же идея, что похитили Сергея только, а семью убили. Почему? Телефон Сергея находился в сети несколько месяцев подряд», — сказал он.

Собеседник также утверждает, что следственные действия сейчас практически не ведутся в полевых условиях, а правоохранительные органы продолжают проверять различные версии произошедшего.

По его словам, после признания семьи безвестно отсутствующей родственники смогут приступить к оформлению наследства. Друг Усольцева считает, что часть имущества, согласно завещанию, может достаться пасынку предпринимателя Даниле Баталову, которого Сергей воспитывал с детства, однако другие наследники, по его мнению, могут не согласиться с таким распределением.

28 сентября 2025 года Сергей Усольцев, его супруга Ирина и пятилетняя дочь отправились на прогулку в район горы Буратинка в Красноярском крае и бесследно исчезли. Семья была легко одета, без туристического снаряжения, а место, куда они отправились, не обслуживалось сотовой связью.

Поиски неоднократно возобновлялись, однако до настоящего времени никаких достоверных следов семьи обнаружить не удалось. Основной официальной версией остается несчастный случай, хотя убедительных доказательств этой версии следствие пока не представило.

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