Три главных правила: как отсрочить развитие деменции на 13 лет

Mirror: отказ от курения и контроль сахара в крови позволят избежать деменции

Отказ от курения, контроль уровня сахара в крови и поддержание нормального артериального давления в среднем возрасте позволяют отсрочить развитие деменции на 13 лет. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Исследователи проанализировали медицинские сведения более чем 12 тысяч добровольцев, средний возраст которых составлял 56 лет. Наблюдение за участниками велось на протяжении 26 лет.

Согласно полученным данным, люди, у которых отсутствовали все три фактора риска (диабет, гипертония и табачная зависимость), сталкивались с признаками когнитивного упадка значительно позже тех, кто имел полный набор вредных показателей.

Специалисты подчеркивают, что влияние сосудистого здоровья на мозг невозможно переоценить. Высокое давление постепенно повреждает капилляры, ограничивая приток кислорода к тканям, что ведет к микроинсультам и повреждению белого вещества.

Избыток сахара провоцирует воспалительные процессы и мешает естественному очищению мозга от токсичных белков. Курение же способствует сгущению крови и ускоренному сокращению объема мозга.

Доктор Кореш выразил надежду, что полученные результаты станут мощным стимулом для людей старше 45 лет начать внимательно следить за состоянием своих сосудов.

Интересной деталью работы стало различие по половому признаку: женщины, как правило, заболевают позже мужчин даже при наличии схожих проблем со здоровьем. Также ученые отметили важность адресной профилактики, так как определенные этнические группы могут быть более уязвимы к сосудистым рискам.

Представители благотворительных организаций напоминают, что около 45% случаев деменции во всем мире можно предотвратить или замедлить, если скорректировать образ жизни. Учитывая, что в Великобритании к 2040 году число пациентов с этим диагнозом может превысить 1,6 миллиона человек, рекомендации по отказу от соли и сигарет становятся вопросом национальной безопасности.

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