Сегодня меньше, чем вчера: Зеленский запутался в числе потерь Украины

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 68 0

Лидер киевского режима заявил, что не хочет откровенничать в этом вопросе.

Владимир Зеленский о потерях Украины

Фото: www.globallookpress.com/Pierre Teyssot

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Владимир Зеленский запутался в числе потерь Украины

Президент Украины Владимир Зеленский запутался в количестве потерь Украины. Цифры, которые он озвучил в интервью телеканалу Fox News, не советуют данным, которые заявлял ранее.

«У нас около 50 тысяч погибших военных», — сказал он СМИ.

Глава киевского режима добавил, что не хочет быть «слишком откровенным» в этом вопросе. Интересно, что в феврале 2026 года он говорил, что ВСУ потеряли 55 тысяч боевиков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поездка Зеленского в США обернулась разочарованием для украинской стороны. Незалежная возлагала большие надежды на беседу главы киевского режима с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, но тот настаивал на прекращении конфликта.

Также 5-tv.ru писал о том, что Зеленский отрицал слухи об употреблении наркотиков вместе с французским президентом Эммануэлем Макроном. В этом двух лидеров заподозрили, когда во время поездки из Варшавы в Киев на поезде журналисты неожиданно зашли в купе с политиками и увидели странную картину. Взволнованные президенты, ложка на столе и белый сверток, содержимое которого осталось неизвестным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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