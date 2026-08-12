Вымогали 300 тысяч: двое мужчин в Удмуртии похитили подростков

Двое мужчин в Удмуртии похитили подростков ради денег

Двое мужчин в Ижевске похитили подростков, чтобы вымогать у них деньги. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Удмуртской Республике в своем Telegram-канале.

По данным следствия, подозреваемые вечером 9 августа напали около дома на улице Ворошилова на двух 17-летних подростков. Применяя силу и угрожая, мужчины похитили несовершеннолетних: затащили их в машину одного из фигурантов и увезли в неизвестном направлении.

«Злоумышленники, преследуя корыстные цели, выдвинули требование о передаче им 300 тысяч рублей, угрожая применением насилия. Поскольку при себе у подростков такой суммы не оказалось, злоумышленники изменили тактику: они потребовали сообщить данные о человеке, который, по их информации, располагает крупными сбережениями», — уточнили в ведомстве.

Когда интересующие сведения были получены, подростков отпустили.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека» и «Вымогательство». Вскоре после инцидента сотрудниками правоохранительных органов установили личности похитителей. Ими оказались жители Ижевска 23-х и 24 лет. Они были задержаны.

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