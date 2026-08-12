Турция в сентябре: как сэкономить до 120 тысяч рублей на отдыхе

Отдых в Турции в сентябре дешевле августовского на 120 тысяч рублей

Отдых в Турции в сентябре 2026 года для двоих может обойтись на десятки тысяч рублей дешевле августовской поездки. Об этом рассказали в URA.RU.

Главное преимущество первого осеннего месяца — цена. Особенно заметно она меняется в пятизвездочных отелях Белека и Кемера. Здесь экономия на поездке для двоих может превышать 100 тысяч рублей. В гостиницах попроще разница скромнее — от 15 тысяч рублей.

При этом туристам не придется жертвовать пляжным отдыхом. В августе вода у побережья прогревается примерно до 28 градусов, а в сентябре остывает всего до 27 градусов. Для большинства отдыхающих такая разница практически незаметна.

А вот воздух становится комфортнее. Средняя дневная температура в сентябре примерно на три градуса ниже августовской. Для тех, кому тяжело переносить сильную жару, это может стать серьезным преимуществом. Особенно это актуально для семей с маленькими детьми и пожилых туристов.

Дожди в обоих месяцах остаются редкими, поэтому переносить отпуск на сентябрь из-за опасений испортить пляжный отдых необходимости нет. В Анталье, Белеке и Сиде море сохраняет тепло достаточно долго, и купальный сезон продолжается в начале осени.

Есть и важный нюанс с ценами. Выгоднее не ждать последних дней перед вылетом, так как по мере приближения даты поездки стоимость сентябрьских туров может вырасти. Оптимальным считается бронирование за два-три месяца.

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