Россияне в июле стали заметно чаще снимать деньги со счетов

В России в июле 2026 года зафиксирован резкий рост спроса на наличные деньги. По данным URA.RU со ссылкой на Банк России, объем наличных в обращении увеличился на 0,7 триллиона рублей.

«Спрос на наличные деньги в обращении увеличился сильнее, чем в аналогичный период прошлых лет. За июль 2026 года их объем в обращении возрос на 0,7 триллиона рублей», — сказано в материалах регулятора.

За месяц прирост наличных у населения и бизнеса составил 643 миллиарда рублей против 450 миллиардов рублей в июне.

Это примерно в полтора раза больше июньского показателя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские банки усиливают защиту денежных переводов. Если на смартфоне или компьютере клиента обнаружат вирусы или другие вредоносные программы, банк сможет остановить платеж.

Кроме того, перед переводом клиенту могут направить запрос на подтверждение операции. Если платеж заблокируют, сотрудник банка свяжется с владельцем счета и уточнит, действительно ли он пытался перевести деньги.

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