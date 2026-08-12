Ирина Шейк вычеркнула Брэдли Купера из жизни через шесть лет после расставания

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 47 0

Супермодель сдала в аренду квартиру, в которой она жила с актером и строила планы на совместное будущее.

Ирина Шейк сдает элитную квартиру в Нью-Йорке, которую не см

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Ирина Шейк сдает элитную квартиру в Нью-Йорке, которую не смогла продать

Ирина Шейк решила заработать на недвижимости в Нью-Йорке вместо того, чтобы ее продать, как она планировала совсем недавно. Супермодель начала сдавать в аренду свои элитные апартаменты, где ранее проживала вместе с актером Брэдли Купером.

Ежемесячная стоимость проживания в этой квартире составляет 30 тысяч долларов, что в пересчете на российскую валюту превышает 2,3 миллиона рублей. Жилье расположено в престижном районе Манхэттена и имеет площадь 185 квадратных метров. Эту недвижимость титулованная российская модель приобрела с помощью ипотечного кредита еще в 2015 году, как раз в период начала ее романтических отношений с голливудским киноактером. Попытки реализовать объект недвижимости на рынке купли-продажи ранее не увенчались успехом.

После окончательного разрыва отношений с Купером в 2021 году Шейк выставила квартиру на продажу, оценив ее в 8,2 миллиона долларов. Однако отсутствие реальных покупателей вынудило модель сначала снизить запрашиваемую цену на 300 тысяч долларов, а затем и вовсе сменить стратегию, перейдя к поиску арендаторов.

Стоит отметить, что объект находится в крайне востребованной локации: среди соседей по дому значатся такие мировые знаменитости, как рок-музыкант Джон Бон Джови, актер Бен Стиллер и популярный телеведущий Райан Сикрест.

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