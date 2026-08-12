Скрылись в тайге: детектив объяснил, что могло помочь семье Усольцевых сбежать

Детектив Бабаджанян: Усольцевы не могли исчезнуть без финансовой подушки

Частный детектив Оганес Бабаджанян прокомментировал одну из главных версий исчезновения семьи Усольцевых, которые пропали более 10 месяцев назад. В эксклюзивном интервью aif.ru он заявил, что спланированный побег технически возможен.

«Они вполне могут скрываться. Такой вариант возможен. Но только если на это имеется соответствующий бюджет», — пояснил детектив.

По его мнению, бесследно раствориться в сегодняшнем мире без серьезной финансовой подушки практически нереально. Слова специалиста подкрепляют косвенные улики: перед исчезновением у Сергея Усольцева скопились огромные долги, а в их брошенной машине, помимо паспортов, осталось около 300 тысяч рублей наличными.

Следствие не исключает, что это мог быть отвлекающий маневр для создания видимости несчастного случая.

Напомним, семья пропала 28 сентября 2025 года, отправившись в поход к горе Буратинка. За минувшие месяцы ни тел, ни туристического снаряжения так и не нашли. Сейчас основная версия Следственного комитета — несчастный случай, однако сторонники теории побега уверяют, что Усольцевы могли укрыться за границей или в глухом лесном зимовье.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын пропавшей семьи Усольцевых намеренно не подает документы о признании родных умершими, так как уверен, что они живы.

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