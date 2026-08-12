Танец убивает? Повлиял ли балет на развитие Паркинсона у Трубниковой

Невролог Новоселов: балет не повлиял на развитие болезни Паркинсона у Трубниковой

Занятие балетом не связано с развитием болезни Паркинсона у балерины и актрисы Натальи Трубниковой. Об этом изданию aif.ru сказал врач, гериатр и невролог Валерий Новоселов.

Он отметил, что балет не имеет никакого отношения к развитию недуга, которым страдала артистка. Более того, эксперт считает, что у нее могли развиться и другие болезни, которые зависят от возраста.

«Причиной смерти мог быть не паркинсонизм, а весьма вероятная сердечно-сосудистая патология. Тем более, что она даже не дожила до возраста старости», — пояснил медик.

Сердце Натальи Трубниковой перестало биться 10 августа на 72-м году жизни. Она с самого детства увлекалась танцами. В 1973 году окончила хореографическое училище при Большом театре. После этого она стала частью труппы Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

В 1978 году вышел фильм «31 июня», в котором Трубникова исполнила главную роль — принцессы Мелисенты. Это была самая большая работа артистки в кино. В дальнейшем она появлялась еще в нескольких лентах, но лишь в эпизодах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наталью Трубникову похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с супругом — режиссером-балетмейстером Анатолием Кулаковым. Прощание пройдет в узком кругу, только с родными артистки.

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