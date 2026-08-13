ФСБ задержала в Крыму россиянина, который передавал Украине данные о ПВО России

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 32 0

Также мужчина собирался взорвать железную дорогу и следить за военным в Севастополе.

Видео: ФСБ задержала в Крыму пособника СБУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

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В Крыму задержали россиянина, который передавал украинским спецслужбам сведения о российских силах противовоздушной обороны и военной технике. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Крым задержан агент украинских спецслужб, передававший данные о военных объектах на полуострове», — говорится в сообщении ведомства.

По данным ФСБ, 55-летний мужчина из Бахчисарайского района связался с представителем Службы безопасности Украины и через мессенджер WhatsApp* передавал данные о расположении воинских частей, техники и средств противовоздушной обороны.

Также задержанный получил от кураторов задачу исполнить диверсионно-террористические акты на железной дороге и проследить за автомобилем российского военнослужащего, живущего в Севастополе. Этого фигурант сделать не успел, так как был задержан.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене, пособника СБУ заключили под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ пресекла покушение на работника военкомата на Кубани.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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