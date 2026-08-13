Список опубликован: Россия готова обменять 273 пленных украинских боевика

Россия готова обменять 273 пленных украинских боевика

Российская сторона готова обменять еще 273 украинских военнопленных на наших солдат. Список с боевиками ВСУ опубликовала уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова на своем канале в мессенджере МАКС.

«Публикуем список из еще 237 украинских военнослужащих, которых мы готовы передать в ходе ближайших этапов обмена для их скорейшего возвращения к своим родным и близким», — проинформировала омбудсмен.

Она добавила, что 12 августа также был опубликован подобный список, состоящий из 224 имен. Их, по ее данным, украинская сторона отказывается забирать в рамках обменного процесса.

Лантратова уточнила, что большинство из перечисленных украинских военнопленных находятся на территории РФ с 2022 года. Она подчеркнула, что российская сторона готова передать их Украине, чтобы добиться возвращения домой к своим семьям наших солдат.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия готова к новым обменам военнопленными с Украиной и системно продолжает работу в этом направлении. Минобороны РФ регулярно передает Украине списки с их гражданами. Однако Киев не всегда соглашается на предложенные варианты.

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