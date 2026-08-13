Треш-стримера Кипишную задержали на Павелецком вокзале в Москве

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 61 0

Женщина находилась в розыске по подозрению в заведомо ложном доносе.

Треш-стримершу Кипишную задержали в Москве

Фото: ВКонтакте/Стримы с Кипишной)

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Сотрудники полиции сняли с поезда на Павелецком вокзале в Москве скандально известного стримера Анастасию Коленцеву, более знакомую интернет-аудитории под псевдонимом Кипишная. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на правоохранительные органы.

Женщина долгое время находилась в федеральном розыске. Ее подозревают в заведомо ложном доносе, однако этим ее послужной список не ограничивается. Скандальную популярность 34-летняя Коленцева получила благодаря пьяным прямым эфирам, в которых не только жаловалась на жизнь, но и сознательно эпатировала публику.

Наибольший резонанс вызвали видеозаписи, где она, по версии следствия, давала своему малолетнему ребенку электронную сигарету, поила его спиртным и привязывала. Все это привело к возбуждению уголовного дела.

Во время трансляций стример не стеснялась оскорблять зрителей, пытавшихся ее урезонить. Теперь за свои действия ей придется отвечать перед законом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, женщину осудили на десять лет за попытку убийства новорожденного внука.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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