В результате атаки украинских дронов на Башкирию пострадали два человека

Два человека пострадали в результате атаки украинских дронов на Республику Башкортостан. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров на своем канале в мессенджере МАКС.

«Ранения из-за сегодняшних атак получили два человека. Оба находятся в больницах, им оказывают всю необходимую помощь», — проинформировал Хабиров.

Он также добавил, что всего республику противник пытался атаковать 21 беспилотником. Из них 16 аппаратов сбили силами ПВО над городом Салават. Остальные были направлены на логистический центр, расположенный в Чишминском районе. Там произошло возгорание. Для тушения пламени был привлечен пожарно-спасательный вертолет Ка-32.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Для этих целей киевский режим применяет как беспилотники, так и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате массированной атаки украинских дронов на Севастополь город временно остался без электроснабжения. Специалисты уже оценивают масштаб повреждений и работают над ликвидацией последствий.

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