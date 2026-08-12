ФСБ предотвратила покушение на сотрудника военкомата на Кубани

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 56 0

Жителя Краснодарского края задержали при попытке получить взрывное устройство.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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В Краснодарском крае удалось предотвратить теракт, целью которого был сотрудник военного комиссариата. Подготовку нападения связывают с деятельностью украинских спецслужб.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, к организации покушения был причастен житель региона, который действовал по заданию Службы безопасности Украины.

«Предотвращен террористический акт, планировавшийся по заданию украинских спецслужб путем убийства офицера Министерства обороны Российской Федерации», — говорится в заявлении.

В ФСБ уточнили, что мужчина самостоятельно установил контакт с украинской стороной еще осенью прошлого года. Для общения с предполагаемыми заказчиками он использовал мессенджер Telegram.

По данным ведомства, россиянин согласился совершить подрыв автомобиля российского военнослужащего за денежное вознаграждение. Его задержали в момент, когда он пытался забрать из тайника изготовленное за рубежом взрывное устройство, предназначенное для совершения атаки.

Как заявили в спецслужбе, связь с организаторами преступления поддерживалась через представителей одной из запрещенных в России террористических организаций.

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