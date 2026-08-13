Чужой аккаунт не продать: суд заблокировал ресурсы для каршеринга

Прокуратура увидела в подобных сервисах угрозу безопасности.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Суд в Москве запретил продавать аккаунты для каршеринга
Московский суд распорядился ограничить доступ к четырем интернет-ресурсам, через которые предлагали приобрести аккаунты для использования сервисов краткосрочной аренды автомобилей. Речь идет о двух сайтах и двух Telegram-каналах.
С требованием о запрете выступила прокуратура. В ведомстве посчитали, что возможность пользоваться каршерингом через приобретенную учетную запись позволяет скрыть личность фактического водителя.
Это, в частности, может использоваться для уклонения от ответственности за нарушения ПДД, а также создавать условия для совершения преступлений, в том числе террористического характера.
«Административное исковое заявление удовлетворить. Признать информацию на указанных ресурсах запрещенной к распространению. Решение подлежит немедленному исполнению», — сказано в решении суда.
Доступ к ресурсам до этого оставался открытым, при этом установить их владельцев не удалось. Материалы уже направлены в Роскомнадзор: интернет-страницы должны внести в реестр запрещенной информации, после чего их заблокируют.
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