Чужой аккаунт не продать: суд заблокировал ресурсы для каршеринга

Суд в Москве запретил продавать аккаунты для каршеринга

Московский суд распорядился ограничить доступ к четырем интернет-ресурсам, через которые предлагали приобрести аккаунты для использования сервисов краткосрочной аренды автомобилей. Речь идет о двух сайтах и двух Telegram-каналах.

С требованием о запрете выступила прокуратура. В ведомстве посчитали, что возможность пользоваться каршерингом через приобретенную учетную запись позволяет скрыть личность фактического водителя.

Это, в частности, может использоваться для уклонения от ответственности за нарушения ПДД, а также создавать условия для совершения преступлений, в том числе террористического характера.

«Административное исковое заявление удовлетворить. Признать информацию на указанных ресурсах запрещенной к распространению. Решение подлежит немедленному исполнению», — сказано в решении суда.

Доступ к ресурсам до этого оставался открытым, при этом установить их владельцев не удалось. Материалы уже направлены в Роскомнадзор: интернет-страницы должны внести в реестр запрещенной информации, после чего их заблокируют.

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