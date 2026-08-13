Чужой аккаунт не продать: суд заблокировал ресурсы для каршеринга

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

Прокуратура увидела в подобных сервисах угрозу безопасности.

Почему суд в Москве заблокировал ресурсы для каршеринга

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Суд в Москве запретил продавать аккаунты для каршеринга

Московский суд распорядился ограничить доступ к четырем интернет-ресурсам, через которые предлагали приобрести аккаунты для использования сервисов краткосрочной аренды автомобилей. Речь идет о двух сайтах и двух Telegram-каналах.

С требованием о запрете выступила прокуратура. В ведомстве посчитали, что возможность пользоваться каршерингом через приобретенную учетную запись позволяет скрыть личность фактического водителя.

Это, в частности, может использоваться для уклонения от ответственности за нарушения ПДД, а также создавать условия для совершения преступлений, в том числе террористического характера.

«Административное исковое заявление удовлетворить. Признать информацию на указанных ресурсах запрещенной к распространению. Решение подлежит немедленному исполнению», — сказано в решении суда.

Доступ к ресурсам до этого оставался открытым, при этом установить их владельцев не удалось. Материалы уже направлены в Роскомнадзор: интернет-страницы должны внести в реестр запрещенной информации, после чего их заблокируют.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
83.00
0.63 95.78
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:34
Социальный джетлаг и сон на животе: как спать без вреда для здоровья
13:28
«Территория непростая»: Путин принял участие в финале учений Тихоокеанского флота
13:16
Не для крохи: педиатр назвала продукты, которые строго запрещены годовалому ребенку
13:09
Кризис среднего возраста: почему супруги 35-40 лет массово разводятся
13:00
Молитва о надежде: SHAMAN представил новую песню «Боже, помоги»
12:49
Российские военные освободили населенный пункт Петровка в ДНР

Сейчас читают

Впервые на Курилах: как прошел исторический визит Путина на Итуруп
Лечение без срока: Лерчек будет пожизненно проходить таргетную терапию
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео