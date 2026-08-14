Не только распечатать доклад: как выбрать принтер для школьника

Покупать принтер для школьника стоит исходя из нужд ребенка

Принтер дома может заметно облегчить учебу школьника. С его помощью ребенок распечатывает доклады, презентации, задания, рефераты, дополнительные материалы и творческие работы.

Но покупать первую попавшуюся модель не стоит: одни устройства удобны для редкой печати, а другие рассчитаны на постоянную работу. Как выбрать принтер для школьника и на что обратить внимание — в материале 5-tv.ru.

Нужен ли школьнику принтер вообще

Перед покупкой стоит понять, насколько часто устройство будет использоваться. В младших классах принтер нужен не всегда: многие задания ребенок выполняет в тетрадях, а небольшие распечатки можно сделать вместе с родителями.

Но по мере взросления школьника необходимость может увеличиваться. В средней и старшей школе появляются презентации, проекты, дополнительные материалы и задания, которые удобнее иметь в бумажном виде.

Если ребенок регулярно занимает домашний компьютер ради учебы и семье приходится часто пользоваться услугами печати, собственный принтер может стать полезным приобретением.

Лазерный или струйный

Главный вопрос при выборе принтера для школьника — какой тип устройства подойдет лучше. Струйные принтеры обычно хорошо подходят для дома. Они могут печатать не только документы, но и изображения, что удобно для творческих заданий. Такой вариант подойдет, если школьнику иногда нужно распечатать цветные материалы.

Лазерные принтеры чаще выбирают для большого объема черно-белой печати. Они быстро работают, хорошо подходят для текстов и могут быть выгоднее при регулярном использовании. Для большинства школьных задач важнее не максимальная скорость, а удобство и стоимость обслуживания.

Не смотрите только на цену

Одна из распространенных ошибок — выбирать самый дешевый принтер. Низкая стоимость самого устройства не всегда означает экономию в будущем. Важно учитывать цену расходных материалов и то, насколько часто придется менять картриджи.

Перед тем как выбрать принтер для школьника, стоит узнать стоимость бумаги, картриджей или заправки. Иногда более дорогая модель оказывается выгоднее, если она дешевле в обслуживании.

Особенно это важно для старшеклассников, которым приходится часто печатать большие объемы документов.

Нужен ли цветной принтер

Для обычных текстов цветная печать не обязательна. Большинство школьных документов можно распечатать на черно-белом устройстве.

Однако цветной принтер может пригодиться для презентаций, картинок, схем и творческих заданий. Для младших школьников, которые часто делают поделки и рисунки, такая функция бывает полезной.

Выбор зависит от того, какие задачи будут у ребенка. Не стоит переплачивать за цветную печать, если она будет использоваться несколько раз в год.

Проверьте дополнительные функции

Современные принтеры могут иметь дополнительные возможности, которые делают использование удобнее. Например, подключение по Wi-Fi позволяет печатать с ноутбука, планшета или смартфона без лишних проводов.

Полезной функцией может быть сканирование. Многофункциональное устройство помогает не только распечатывать документы, но и сохранять копии материалов.

Для школьника это особенно удобно: можно отсканировать страницы учебника, сохранить документы или отправить необходимые материалы.

Размер и удобство дома

Перед покупкой стоит заранее определить место для принтера. Некоторые модели занимают много пространства и требуют отдельной зоны рядом с компьютером.

Для школьника лучше выбирать устройство, которым легко пользоваться. Ребенок должен понимать, как включить печать, заменить бумагу и выполнить простые действия без постоянной помощи взрослых. Также стоит объяснить правила использования: не печатать лишние страницы, экономить бумагу и аккуратно обращаться с техникой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.