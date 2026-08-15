Google Play удалил приложения маркетплейса Ozon
Проблема коснулась лишь пользователей Android.
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
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В магазине приложений Google Play перестали быть доступны для скачивания все основные сервисы маркетплейса Ozon. Об этом сообщило РИА Новости.
На площадке пропали не только главное приложение Ozon, но и другие платформы, связанные с российской компанией. Речь идет о сервисе доставки продуктов и еды Ozon Fresh и туристическом сервисе Ozon Travel.
Кроме того, пользователи Android не могут найти платформу по поиску работы Ozon Job и специальное приложение для продавцов на маркетплейсе Ozon Seller. При этом несколькими днями ранее из магазина исчезло приложение Ozon Банк.
В агентстве уточнили, проблема коснулась только системы Google — в магазине App Store все перечисленные приложения доступны для скачивания.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что App Store удалил платежный сервис «Яндекс Пэй». Само приложение, по словам его создателей, функционирует без проблем и все денежные операции проходят успешно. Они также советуют не удалять программу с телефонов.
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