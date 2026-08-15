«Она боец»: Чадов про Бородину в кино

Алексей Чадов: Ксения Бородина стала по-другому относиться к созданию фильмов

Актер Алексей Чадов похвалил телеведущую Ксению Бородину за совместную работу в фильме «За любовь. О талантах звезды артист рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере кинокартины.

Он отметил, что шоувумен прошла «невероятную школу» и теперь по-другому воспринимает не только работу на съемочной площадке, но и создание фильмов.

«Ксюша, мне кажется, прошла какую-то невероятную школу. Мне кажется, можно послушать ее интервью, но как я понял, это вообще сложнейший ее опыт. Она совершенно по-другому стала относиться к производству фильмов и съемочной площадке», — сказал Чадов.

Алексей также заявил, что помогал партнерше во время съемок картины, но при этом подчеркнул, что телеведущая сама прекрасно справлялась со всеми поставленными задачами.

«Подсказывали, помогали ей. Но Ксюша — боец, она сама туда идет, все понимает. Она талантливый человек, и она доводит историю до финала», — уточнил артист.

Чадов и Бородина сыграли главные роли в фильме «За любовь», премьера состоялась 30 июля. По его словам, в ленте они играют супружескую пару, которая проживает сложный путь «от дна к подъему». Он добавил, что весь сюжет основан на взаимоотношениях главных героев.

Ранее Ксения Бородина рассказала о своем опыте участия в съемках картины. Звезда отметила, что усердно готовилась к процессу и не заметила каких-либо нареканий в свой адрес со стороны создателей фильма.

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