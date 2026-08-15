Психолог Метелева рассказала, как подготовить ребенка к школе после каникул

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Алена Куликова
Алена Куликова 25 0

Привычный режим необходимо восстанавливать за неделю до начала занятий.

Как подготовить ребенка к школе после каникул

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Клинический психолог и руководитель реабилитационной программы Клиники доктора Исаева Татьяна Метелева рассказала, как помочь детям вернуться к школьному режиму после летних каникул. В беседе с Lenta.Ru специалист отметила, что восстанавливать привычный распорядок дня стоит примерно за неделю до начала занятий.

По ее словам, во время каникул ребенку важно отдохнуть от учебной нагрузки. При этом чтение, спорт, кружки и общение с друзьями не нужно исключать

Примерно за неделю до школы Метелева посоветовала постепенно менять режим сна: раньше укладывать ребенка и будить утром. За несколько дней до начала занятий можно добавить небольшую интеллектуальную нагрузку — читать книги, повторять упражнения и пройденный материал. При этом такие занятия не должны превращаться в полноценную подготовку к учебному году.

«В этот период ребенку особенно важна поддержка родителей. Если возникают трудности с учебой, не стоит сразу ругать его или требовать от него больших усилий. Лучше разобраться, с чем связаны эти трудности и что именно мешает ребенку справляться с нагрузкой. Если самостоятельно понять причину не получается, имеет смысл обратиться за помощью к специалисту, чтобы вовремя поддержать ребенка и не допустить, чтобы учебные сложности превратились в источник постоянного напряжения», — добавила Метелева.

Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Министерстве просвещения РФ разъяснили действующие нормативы времени на выполнение домашних заданий.

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