Следственный комитет возбудил 2 уголовных дела после сюжета «Пятого канала»

Сразу два уголовных дела возбудили Следственные комитеты Москвы и Ленинградской области по статьям о подделке официальных документов. Поводом стал сюжет, который вышел накануне на нашем канале. В нем мы подробно рассказывали о фальсификации протоколов на общих собраниях собственников многоэтажек. Жильцы делятся, что заинтересованные лица хотят сменить управляющие компании, чтобы навязать допуслуги и заработать на этом. И вот сегодня эта история получила развитие. Во всем разбирался корреспондент «Извести» Игорь Капориков.

Многоэтажка на Профсоюзной, 8 сегодня в центре особого внимания. Полвека домом управлял ЖСК «Галактика», а год назад все перевернулось: несколько жильцов запустили смену УК. Фиктивное собрание, бюллетени с поддельными подписями — и вопреки протестам соседей дом «ушел» в «Жилищник». Итог — двойные платежки, растущие суммы, а на жалобы — тишина и от жилищной инспекции, и от полиции. Теперь в дело вступил Следственный комитет.

Громкий резонанс вызвал наш сюжет: после его выхода в эфир председатель СК лично поручил доложить о ходе расследований по делам о подделке протоколов собраний собственников. Материалы могут передать из МВД в Следственный комитет — такого исхода давно добиваются сами жильцы.

«Говорит, что очень долго это ждали и наконец-то добились результата», — сообщает председатель правления ЖСК «Галактика» Елена Кузнецова.

Сначала полиция квалифицировала ситуацию как обычный гражданский спор. После вмешательства прокуратуры отказ в возбуждении дела признали незаконным — теперь материалы проверяют заново.

«Это классическая карусель при смене управляющей компании с одной на другую. С такими проблемами сталкивались жители Москвы и Московской области», — говорит юрист Никита Кулачкин.

В центре столицы, недалеко от Кремля, ситуация еще интереснее: УК «Стейт‑сервис» смотрит сквозь пальцы, как дом буквально разваливается из‑за опасной пристройки, которую строить не имели права. Протокол собрания — фикция: более 60 подписей оказались поддельными.

«Это не моя подпись! Я ее не ставила», — заявила жительница дома Ольга Коксенкова.

В ситуацию также вмешался Следственный комитет. Уголовное дело завели сразу по трем статьям — «Опасные работы», «Подделка документов» и «Самоуправство». Но движение по делу буксует, и жители связывают это с тем, что за пристройкой стоит родственник высокопоставленного сотрудника силовых ведомств.

Похожую схему вскрыли и в другом столичном ЖК. В доме на Давыдковской собрание провели, когда в доме почти никто не жил, но в документах — почти стопроцентная явка. Подписи признали поддельными, возбудили два уголовных дела, но реальных сдвигов до сегодняшнего дня не было.

«Полиция ответила, что в связи с тем, что это неустановленный круг лиц, а инспекция пишет, что не уполномочены проверять подписи», — рассказал житель дома на Давыдовской Алексей Юдин.

Теперь и эту УК ждет проверка. В целом, как оценивают эксперты, до 50% протоколов собраний по стране могут быть сфальсифицированы. В редакцию сразу после сюжета обратились тысячи людей: двойные квитанции, навязанные услуги, подписи за тех, кто вообще не участвовал в голосовании — картина по всей стране пугающе похожа.

В Ленобласти по факту подделки сразу после нашего сюжета возбуждено уголовное дело. Жители ЖК «Аненский парк» заявили: их данные использовали в голосовании, которого они не посещали.

«Многие находятся вообще не здесь, по долгу службы в других регионах — не проживают здесь, но также их голоса были учтены. Бюллетени сфальсифицированы», — говорит жительница дома Наталья Бородина.

На фоне громких скандалов в Госдуме предлагают системное решение — перевести голосования в электронный формат. Об этом в эксклюзивном интервью нам рассказала инициатор законопроекта.

«Подделка протоколов общих собраний — у нас в стране приняла характер эпидемии. Максимальная цифровизация процесса общего собрания действительно позволит его сделать более прозрачным и управляемым», — уверена заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Законопроект готовят к внесению в новом созыве. Суть простая: голос каждого жильца будет в системе, а личность — подтверждена. Так коммунальным мошенникам станет сложнее подделывать решения и возможно фальшивые собрания уйдут в прошлое.

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