«Прибыль упала»: Чадов о моде на трезвость среди зумеров и альфа

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 23 0

Артисту интересно наблюдать за своими детьми и сравнивать их с собой в том же возрасте.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Чадов заявил, что молодежь стала меньше интересоваться алкоголем

Актер Алексей Чадов заявил, что молодое поколение стало меньше интересоваться алкоголем. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «За любовь».

Артист отметил, что ему интересно наблюдать за своими детьми и сравнивать их с собой в том же возрасте.

«У меня дочка поколения альфа, а сын поколения зумеров. Они вообще не выпивают», — отметил Алексей.

По словам Чадова, снижение интереса к алкоголю среди молодых людей заметно отражается и на рынке. Он отметил, что прибыль крупных алкогольных компаний снизилась.

«Вы знаете, насколько прибыль вообще упала у всех алкогольных монстров мировых? <…> Это несколько десятков раз, понимаете? Это вообще говорят, что сейчас стали в алкоголь меньше добавлять спирта, чтобы больше покупали, потому что нужно спасти все эти большие алкогольные дома», — сказал Чадов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представителей поколения зумеров стало сложнее вовлекать в рынок труда. Министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что многие молодые сотрудники в течение года меняют место работы или уходят от работодателей. По его словам, зумеры предъявляют новые требования к работе: для них важны не только зарплата и должность, но и атмосфера в коллективе.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
84.54
0.73 97.51
0.76
Осторожно, слияние планет! Гороскоп для знаков зодиака на соединение Мерк...

Последние новости

23:10
Собянин поздравил московских школьников с успехами на олимпиаде по информатике
22:59
«Плохо закончится»: военный эксперт раскритиковал шабаш в честь Коновальца
22:46
«Прибыль упала»: Чадов о моде на трезвость среди зумеров и альфа
22:30
Сборная России по плаванию взяла золото в смешанной эстафете на чемпионате Европы
22:22
«Становится грустно»: Бузова о своем статусе
22:09
В результате атаки ВСУ на Горловку погибла мирная жительница

Сейчас читают

Какие специалисты будут получать много денег через 5 лет
Четвертый тур РПЛ-2026/27: злые «Зенит» и «Динамо» сыграют в Петербурге
Спорт укрепляет брак? Ученые нашли секрет счастливых отношений
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео