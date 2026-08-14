«Становится грустно»: Бузова о своем статусе

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 51 0

Артистке очень хочется, чтобы ее со съемок забирал не персональный водитель, а молодой человек.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Ольга Бузова хочет найти любимого человека и создать семью

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о желании создать семью и призналась, что иногда ей не хватает близкого человека рядом. Об этом артистка сообщила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на бранче.

Бузова отметила, что в ее окружении многие уже состоят в браке и воспитывают детей, из-за чего она иногда чувствует себя иначе.

«В моем окружении <…> все замужем с детьми. И я вообще уникальна в этом плане, потому что иногда, честно, чувствую себя какой-то, ну, не такой. Когда я начинаю об этом задумываться, становится немножко грустно, потому что я вам клянусь, я очень хочу семью и отношений, взаимоотношений», — сказала певица.

Она рассказала, что однажды после позднего возвращения с работы поймала себя на мысли о том, как хотела бы, чтобы ее встретил любимый человек.

«Я говорю: „Блин, как бы мне хотелось, чтобы сейчас за мной мой парень заехал“. Я прямо это вижу, как это происходит», — поделилась Бузова.

При этом артистка подчеркнула, что не воспринимает отсутствие отношений как повод для беспомощности и продолжает сосредотачиваться на важных для нее целях.

«Я не рефлексирую сильно, и я не нахожусь в состоянии потерянности и беспомощности. И я давно определила, что в моей жизни у меня очень много ресурсов. И если есть в чем-то пробел, это временно, и весь свой ресурс я концентрирую на важном деле», — отметила телеведущая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сестра Ольги Бузовой Анна стала мамой. У 38-летней Анны Бузовой и ее избранника, бизнесмена Константина Штрыкина, родилась дочь Мария. Девочка появилась на свет 11 августа в одной из частных московских клиник. О рождении ребенка Анна рассказала в социальных сетях, поблагодарив врачей и супруга за поддержку.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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