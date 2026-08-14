В результате атаки ВСУ на Горловку погибла мирная жительница
Еще семь человек получили ранения.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В результате атаки ВСУ на Горловку погибла мирная жительница, еще семь человек получили ранения. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
«В результате украинской вооруженной агрессии в Центрально-Городском районе Горловки погибла мирная жительница. Вечная память невинно убиенной», — написал Иван Приходько в личном блоге.
Мэр города также выразил соболезнования родным и близким погибшей женщины.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки беспилотников ВСУ на Севастополь пострадали три человека, среди них ребенок с резаными ранениями, еще одного жителя госпитализировали.
Один из сбитых беспилотников взорвался рядом с многоквартирным домом на улице Братьев Манганари, в результате чего здание получило серьезные повреждения.
Кроме того, в нескольких районах города из-за падения обломков загорелась трава. Повреждения получили несколько жилых домов и автомобилей.
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