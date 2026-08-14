В результате атаки ВСУ на Горловку погибла мирная жительница

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 30 0

Еще семь человек получили ранения.

Что известно об атаке ВСУ на Горловку 14 августа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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В результате атаки ВСУ на Горловку погибла мирная жительница, еще семь человек получили ранения. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате украинской вооруженной агрессии в Центрально-Городском районе Горловки погибла мирная жительница. Вечная память невинно убиенной», — написал Иван Приходько в личном блоге.

Мэр города также выразил соболезнования родным и близким погибшей женщины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки беспилотников ВСУ на Севастополь пострадали три человека, среди них ребенок с резаными ранениями, еще одного жителя госпитализировали.

Один из сбитых беспилотников взорвался рядом с многоквартирным домом на улице Братьев Манганари, в результате чего здание получило серьезные повреждения.

Кроме того, в нескольких районах города из-за падения обломков загорелась трава. Повреждения получили несколько жилых домов и автомобилей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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В результате атаки ВСУ на Горловку погибла мирная жительница

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