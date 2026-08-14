«Я застрелил Томпсона»: обвиняемый в убийстве главы UnitedHealthcare признал вину

Обвиняемый в убийстве главы UnitedHealthcare Манньоне признал вину

Американский инженер-программист Луиджи Манньоне признал вину по двум федеральным обвинениям, связанным с убийством главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона в Нью-Йорке. Об этом сообщает The New York Times.

«Я застрелил господина Томпсона на Манхэттене. Я понимал, что мои действия грозят ему смертью или телесными повреждениями. Я знал, что-то, что я делал, было незаконно», — сказал Манньоне судье.

Инженер-программист признал вину по двум пунктам обвинения в преследовании, которое привело к смерти человека. По каждому из них ему может грозить пожизненное заключение. Судья Маргарет Гарнетт назначила оглашение приговора на 18 декабря.

По словам обвиняемого, он узнал о конференции UnitedHealthcare в Нью-Йорке и начал искать информацию о месте ее проведения. Манньоне заявил, что выдавал себя за инвестора, чтобы получить сведения о мероприятии. Также он сообщил суду, что изготовил оружие с помощью 3D-принтера и оснастил его глушителем.

Убийство Брайана Томпсона произошло утром 4 декабря 2024 года в центре Манхэттена. По данным полиции, нападение случилось возле отеля New York Hilton Midtown.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что судья Маргарет Гарнетт исключила возможность смертного приговора для Луиджи Манньоне.

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