Блогер Лерчек приехала в суд за текстом приговора, который просит отменить

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 30 0

Чекалину приговорили к пяти годам условного заключения с испытательным сроком на три года и штрафу.

Блогер Лерчек приехала в суд за текстом приговора

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), осужденная по делу о выводе средств в ОАЭ, приехала в Гагаринский суд Москвы и получила текст приговора, который намерена обжаловать. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Ранее адвокат блогера Виктор Дугин направил апелляционную жалобу, в которой защита просит отменить решение суда первой инстанции и оправдать Чекалину. В жалобе представители блогера указывают на отсутствие состава преступления в ее действиях.

Гособвинение также подало апелляционное представление. Прокуратура намерена добиваться в Мосгорсуде назначения Лерчек шестилетнего условного срока, а также увеличения срока запрета на продвижение своего бренда в интернете с трех до пяти лет.

После получения текста приговора Валерия Чекалина вместе с адвокатами покинула здание районного суда.

Лерчек 31 июля признали виновной в незаконном выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Суд назначил ей пять лет лишения свободы условно, штраф в размере более 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов сроком на три года. Ранее рассмотрение дела приостанавливали из-за тяжелого заболевания блогера, однако в конце июля производство возобновили.

По этому же делу были осуждены партнер семьи Роман Вишняк, получивший 2,5 года колонии, и бывший супруг блогера Артем Чекалин, которому назначили семь лет колонии и штраф. Защита Артема Чекалина также обжаловала приговор. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лерчек будет постоянно получать таргетную терапию в рамках лечения онкологического заболевания. По данным источника из окружения блогера, таргетную терапию Валерия Чекалина будет получать каждые три недели, а иммунную — каждые две недели. Лечение проходит в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
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