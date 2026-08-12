«Яндекс Пэй» удалили из из магазина приложений App Store

Платежный сервис «Яндекс Пэй» больше не доступен для скачивания в магазине приложений App Store. Об этом сообщается в Telegram-канале проекта. Разработчики успокоили пользователей: деньги в безопасности, а все сервисы продолжают работать в штатном режиме. Они также порекомендовали не удалять приложение, если оно уже установлено на устройстве.

Другие продукты Яндекса пока остаются в App Store. Однако при попытке перейти на страницу «Яндекс Пэй» через браузер появляется уведомление о том, что страница не найдена.

В июле из Google Play были удалены приложения соцсети VK и мессенджера МАКС, однако уже установленные приложения продолжали функционировать без каких-либо ограничений. Владельцы устройств Android могли загрузить их через альтернативные платформы, такие как RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и другие.

Обновления также оставались доступными через уведомления или через эти альтернативные магазины. Компания подчеркнула, что пользователи Android продолжат получать push-уведомления о сообщениях, событиях и звонках.

Ограничения также коснулись других сервисов VK, включая «ВКонтакте», «VK Музыку», «VK Видео», «VK Мессенджер», а также платформ «Одноклассники», «Дзен» и Mail.ru. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала действия Apple как проявление политической цензуры.

Дипломат отметила, что компания приняла решение без предварительного уведомления или предъявления претензий владельцам сервисов, что, по ее словам, затронуло интересы миллионов российских пользователей.

Ранее 5-tv.ru выяснял, ограничат ли российским детям доступ к социальным сетям в 2026 году.

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