Есть два способа эвакуировать тело альпинистки Наговициной с пика Победы

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 62 0

Спасатель рассказал о двух возможных вариантах проведения сложной операции на высоте более семи тысяч метров.

Как эвакуировать тело альпинистки Наговициной

Фото: www.globallookpress.com/Valeriy Kudryashov

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Тело альпинистки Наговициной с пика Победы могут эвакуировать с помощью дрона

Тело российской альпинистки Натальи Наговициной, погибшей на пике Победы в Киргизии, можно эвакуировать двумя способами — с помощью специальной спасательной группы или тяжелого беспилотника. Об этом 15 августа РИА Новости рассказал старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников.

Наговицина получила травму ноги 12 августа 2025 года при спуске с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня. Альпинистка находилась на высоте около 7,2 тысячи метров. Попытки спасти ее предпринимали другие участники восхождения, однако из-за сложных погодных условий операцию завершить не удалось. Один из спасателей погиб.

По словам Овчинникова, один из вариантов эвакуации предполагает работу специальной команды. Для этого потребуется не менее восьми подготовленных альпинистов, которые смогут подняться на высоту, упаковать тело и спустить его по сложному рельефу вручную.

Второй вариант — использование тяжелого беспилотного летательного аппарата. Такой дрон способен работать на высоте до 7 тысяч метров и поднимать груз массой до 100 килограммов. По словам специалиста, подобные аппараты есть у Китая, поэтому киргизским властям необходимо будет договориться с китайской стороной.

Овчинников отметил, что для такого способа потребуется, чтобы кто-то смог подняться к месту нахождения альпинистки, извлечь тело из снега и льда и закрепить его для транспортировки.

При этом вариант с использованием вертолета спасатель считает маловероятным из-за высоты и сложных условий. По его словам, проведение операции по эвакуации возможно не раньше лета 2027 года и будет зависеть от организации работ.

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