Огород из вешенок и шампиньонов: как вырастить грибную поляну на дачном участке

Иметь грибную поляну на собственном участке — это нечто из разряда своей кофемашины, личного авто или бассейна. Только для осуществления этой задумки одних денег недостаточно.

Можно ли просто принести старый гриб из леса и закопать его под деревом или стоит покупать пакетики с мицелием в магазинах? Как устроить грибную поляну на своем дачном участке, 5-tv.ru узнал у миколога, кандидата биологических наук Михаила Вишневского.

Получится ли вырастить поляну грибов на огороде, если принести грибницу из леса

Как вырастить поляну грибов на участке на даче на огороде, совет. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Классическая дачная история: найдя в лесу крепкий белый гриб или семейку лисичек, возникает мысль принести их на участок и закопать под куст сирени. Расчет следующий: споры или кусочки грибницы дадут жизнь новому урожаю. Но правда ли это работает?

«Под старые яблони лучше закапывать труп, а не старый гриб из леса, потому что в этом будет хотя бы какой-то смысл. Что бы принесенное из леса ни было закопано под ним — никогда не вырастет, не в 90%, а в 100% случаев», — заявил Вишневский.

Большинство лесных грибов — белые, подберезовики, подосиновики, рыжики и лисички — являются симбионтами. Они не могут существовать сами по себе, их жизнь неразрывно связана с корневой системой конкретных деревьев.

Лесные грибы и сосны, березы, ели, осины осуществляют сложный обмен питательными веществами, который невозможен, например, с яблоней или сиренью.

Получится ли вырастить поляну грибов на огороде из покупный мицелий

Как вырастить поляну грибов на участке на даче на огороде, совет. Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

На прилавках и маркетплейсах можно найти наборы для выращивания практически любых грибов.

«Продается все: подберезовики, подосиновики, лисички, белые, рыжики, трюфели даже. И это все всегда стопроцентный обман. Там внутри нет ничего, кроме земли и, может быть, плесени в виде грибов в этих пакетиках», — сказал миколог.

В инструкциях к таким наборам указано закапывать содержимое под любое дерево. Единственным исключением из этого правила являются сапрофитные грибы: вешенки и шампиньоны. Им не нужны симбионтные партнеры, они питаются мертвой органикой, и их действительно можно вырастить на соломе или опилках.

Как тогда вырастить поляну лесных грибов на огороде на даче

Как вырастить поляну грибов на участке на даче на огороде, совет. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Для тех, кто не готов отказываться от мечты о маслятах или лисичках на своем огороде, существует лишь один рабочий, но сложный путь.

«Для того чтобы что-то принесенное из леса, из приятных для грибников грибов, выросло, на вашем участке обязательно должна присутствовать какая-то небольшая лесная зона. То есть не одинокая береза, не одинокая сосна, тем более не одинокая елка, а небольшой лесной участочек в пять, лучше в десять деревьев», — объяснил миколог.

При соблюдении этого условия алгоритм действий выглядит следующим образом: нужно найти в лесу грибы, растущие под определенным деревом, и перенести их под точно такое же дерево на своем участке.

Способ посадки не имеет значения: можно прикапывать шляпки, поливать землю водой, в которой замачивались грибы, или перемещать верхний слой почвы с грибницей. Однако даже при таком «научном» подходе вероятность успеха не превышает 10%. И этот шанс сохраняется каждый год, если повторять ритуал ежегодно.

Почему же вероятность настолько мала?

«Любое дерево из основных наших: сосна, береза, елка, осина, примерно каждые 10 лет меняют своего грибного симбионтного партнера. Были у березы раньше волнушки, потом вместо них стали сыроежки, потом вместо них стали подберезовики, потом вместо них стали белые», — отметил кандидат биологических наук.

В общем, успех зависит от того, удастся ли дачнику «подсунуть» дереву тот вид гриба, который ему требуется в данный конкретный десятилетний цикл.

Какую грибную поляну легко вырастить на огороде на даче

Как вырастить поляну грибов на участке на даче на огороде, совет. Фото: Виктория Вотоновская/ТАСС

Тем, кому не нужны сложности с 10% вероятности, стоит обратить внимание на грибы-сапрофиты. Шампиньоны или вешенки вырастить на участке несравнимо проще. Они не требуют лесных деревьев, но требуют строгого соблюдения агротехники.

«С шампиньонами нужен конский навоз и солома, для вешенки нужны древесные опилки. И на подготовленную уже почву или на субстрат грибы можно высаживать», — уточнил миколог.

Выращивание вешенок требует иного подхода: покупку готового заросшего блока (мицелия на зерне), а не попытки отделить кусочек дикой вешенки от дерева в лесу.

«Это не особо домашние условия, не домашняя работа, для уж совсем чрезвычайно продвинутых ребят, которые в состоянии свою кухню превратить в небольшую биологическую лабораторию», — подчеркнул Вишневский.

Процесс требует стерильности, работы с пробирками и чашками Петри. Если участок подготовлен и грибница посажена, то можно переходить к контролю влажности.

«Грибы не любят, когда пересыхает. Надо просто смотреть. Если идут дожди, то не надо. Если сушь — то каждый день, может, пару раз в день», — дает совет миколог.

На что обратить внимание дачнику при выращивании грибной поляны на огороде на даче

Как вырастить поляну грибов на участке на даче на огороде, совет. Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Из леса можно случайно принести поганки. Речь идет о лесных паразитах, в частности — об осеннем опенке. Этот гриб является агрессивным разрушителем древесины.

«Не надо приносить из леса опасных паразитов типа осеннего опенка. Потому что сначала вы посадите его у себя, потом он освоит ваши плодовые деревья, потом перекинется на забор, потом на крыльцо. И если вы ничего не сделаете, может начать подъедать и дом тоже», — предупредил Вишневский.

Главные правила по выращиванию грибной поляны на даче:

Никогда не покупать грибы в пакетиках в садовых центрах — это обман и гарантированный провал. При переносе грибов из леса необходимо строго соблюдать видовое соответствие. Что взято под сосной, высаживается только под сосной на участке, и никаких компромиссов с яблонями.

«Если переносите грибы из леса домой, то переносить их нужно в точно такие же условия», — резюмировал эксперт.