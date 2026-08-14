Маринованные кабачки как огурцы: рецепт вкуснейшей и хрустящей заготовки на зиму

Каждый, кто хоть раз пробовал маринированные кабачки, знает: они ничуть не уступают огурцам, а иногда даже превосходят их. Мягкая, нежная текстура молодых плодов отлично впитывает ароматы специй и маринада, превращаясь в идеальную закуску, которая исчезает с тарелки за считанные минуты.

Шеф-повар Антон Прокофьев, который ежедневно работает с десятками килограммов овощей, знает, как превратить простой овощ в настоящий кулинарный шедевр. Об уникальном секрете, который сделает его вкуснейшей вариацией огурцов, эксперт поделился эксклюзивно с 5-tv.ru.

Почему кабачки идеально подходят для заготовок на зиму

Хрустят как огурцы: вкусный рецепт заготовки из кабачков на зиму. www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Кабачки — удивительные овощи. Они впитывают вкус маринада и специй гораздо лучше, чем огурцы, а при правильной нарезке сохраняют приятную упругость. Кулинар раскрывает главный секрет кабачковой заготовки.

«Кабачки надо брать молодые. Мы их тоненько нарезаем», — говорит он.

Молодые кабачки имеют тонкую кожицу, мелкие семена и нежную мякоть. После маринования они остаются хрустящими, но при этом становятся прозрачными и янтарными, как будто их засахарили. Переросшие плоды с грубой кожицей и крупными семенами для этой заготовки не годятся — они будут жесткими и безвкусными.

Рецепт идеального маринада для заготовки из кабачков на зиму в банке

Хрустят как огурцы: вкусный рецепт заготовки из кабачков на зиму. www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Главный секрет вкусной заготовки — правильный маринад. Шеф-повар рекомендует использовать классический уксусный маринад с добавлением пряных трав. А также дает четкие пропорции.

«Нам потребуется уксус девятипроцентный. Где-то 100 миллилитров развести на 300 миллилитров воды, 180 граммов сахара. И по столовой ложке горчицы и эстрагона сушеного. Все это перемешать, и у нас получается рассол», — перечисляет знаток.

Такое соотношение дает сбалансированный вкус: кислота уксуса дополняется сладостью сахара, а горчица и эстрагон добавляют пикантность и глубину. Если вы не любите тархун, его можно заменить на тимьян. Также кулинар рекомендует добавить укроп, который отлично сочетается с кабачками.

Рецепт заготовки из кабачков на зиму в банке

Хрустят как огурцы: вкусный рецепт заготовки из кабачков на зиму. 5-tv.ru

Ингредиенты для рецепта заготовки кабачков на зиму:

Кабачки молодые — один килограмм;

Лук репчатый — одна-две штуки (100–150 граммов);

Чеснок — четыре-пять зубчиков;

Уксус 9% — 80–100 миллилитров;

Вода — 200–300 миллилитров;

Сахар — 180 граммов;

Соль — 30–40 граммов (полторы-две столовые ложки);

Горчица сухая (в зернах или порошок) — одна столовая ложка;

Эстрагон сушеный — одна столовая ложка;

Укроп свежий или сушеный — по вкусу.

Пошаговый рецепт маринованных кабачков в банке:

Для приготовления хрустящих маринованных кабачков на зиму необходимо взять молодые плоды, тщательно их промыть, и, если кожица тонкая, не очищать — она сохранит упругость.

Далее надо нарезать овощи аккуратными кружочками или продолговатыми дольками, причем обязательно выдержать толщину от пяти до семи миллиметров: именно такая нарезка считается оптимальной, чтобы кабачки пропитались маринадом, но остались хрустящими.

Также следует тонко нашинковать лук полукольцами, а чеснок — пластинками-монетками, как рекомендует шеф-повар.

Далее необходимо приготовить заливку: в кастрюле соединяют воду, уксус, сахар, соль, горчицу, эстрагон и укроп, доводят до кипения и проваривают одну-две минуты.

После этого надо в большой миске смешать подготовленные кабачки, лук, чеснок и специи, добавить немного соли и тщательно перемешать, чтобы все ингредиенты распределились равномерно.

Затем следует плотно уложить овощную смесь в стерилизованные банки, залить горячим маринадом и закрыть стерилизованными крышками. В завершение необходимо перевернуть банки, укутать теплым пледом и оставить до полного остывания.

Основное правило, которое важно помнить: нарезайте тонко, но не переусердствуйте. Нужно соблюдать умеренную толщину нарезки. Так закуска будет идеально пропитанной, но сохранит аппетитный хруст.

Для остроты — добавьте небольшой стручок острого перца; Для аромата — попробуйте добавить веточку розмарина или тимьяна; Для цвета — можно добавить немного сладкого болгарского перца.

Маринованные кабачки хранятся в прохладном темном месте до года. Они отлично сочетаются с мясными блюдами, картофелем, а также могут быть самостоятельной закуской.