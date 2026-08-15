В оргкомитете ВЭФ анонсировали важные заявления Путина на форуме

Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) будет сопровождаться важными заявлениями. Об этом 15 августа сообщил советник главы государства и ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

«Особое внимание уделяется и приковано к выступлению на пленарном заседании президента России. Следите за этим. Будет много важных заявлений», — сказал Кобяков в беседе с ТАСС.

Он также рекомендовал западным странам обратить внимание на предстоящее выступление российского лидера.

Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой мероприятия станет «Дальний Восток — развитие во благо людей».

Ранее о подготовке к ВЭФ сообщали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что отдельные приглашения американской делегации на форум направляться не будут, поскольку каждая страна самостоятельно принимает решение об участии.

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