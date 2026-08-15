В оргкомитете ВЭФ анонсировали важные заявления Путина на форуме

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 418 0

Выступление президента России на пленарном заседании форума пройдет во Владивостоке в начале сентября.

О чем Путин заявит на ВЭФ-2026

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) будет сопровождаться важными заявлениями. Об этом 15 августа сообщил советник главы государства и ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

«Особое внимание уделяется и приковано к выступлению на пленарном заседании президента России. Следите за этим. Будет много важных заявлений», — сказал Кобяков в беседе с ТАСС.

Он также рекомендовал западным странам обратить внимание на предстоящее выступление российского лидера.

Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой мероприятия станет «Дальний Восток — развитие во благо людей».

Ранее о подготовке к ВЭФ сообщали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что отдельные приглашения американской делегации на форум направляться не будут, поскольку каждая страна самостоятельно принимает решение об участии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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