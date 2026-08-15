Определились победители чемпионата Московской области по гольфу

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 24 0

Турнир собрал сильнейших спортсменов России, а борьба шла до последней лунки.

Итоги чемпионата Московской области по гольфу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Чемпионат Московской области по гольфу завершился 14 августа. За главный титул турнира боролись сильнейшие мастера со всей России, а сложные погодные условия добавили соревнованиям дополнительной остроты.

Среди женщин победу одержала Екатерина Малахова. Она уверенно лидировала на протяжении всего турнира, а чемпионский титул стал для спортсменки особенным подарком — соревнования практически совпали с ее днем рождения.

В мужской категории чемпионом стал Артем Филаткин. При этом интрига сохранялась до самого конца — победитель определился только на последней лунке.

В Федерации гольфа Московской области отметили, что уровень конкуренции в этом виде спорта продолжает расти. По словам президента организации Валерия Гаврилова, все больше детей и школьников начинают заниматься гольфом.

«На сегодня вовлечены очень много детей, школьников. Федерация Московской области активно развивает гольф в школах, это факт. И детям это нравится. И социологи говорят: у тех детей, которые активно занимаются гольфом, повышается успеваемость, повышаются дисциплина, ответственность», — заявил Гаврилов.

Популярность гольфа в России продолжает увеличиваться, вместе с этим растет и уровень подготовки спортсменов. Для участия в крупных турнирах необходимо пройти строгий отбор: например, на чемпионат Московской области поступило в два раза больше заявок, чем ожидали организаторы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
84.54
0.73 97.51
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:11
Идеальный муж по дате рождения: какие числа выдают надежного семьянина
11:11
«Вселенные схлопнулись»: Чурикова назвала свою новую роль в озвучке судьбой
11:09
Огород из вешенок и шампиньонов: как вырастить грибную поляну на дачном участке
11:02
Идеальная жена по дате рождения: какие числа выдают женщину, созданную для семьи
11:00
Артиллеристы разнесли пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
10:38
Определились победители чемпионата Московской области по гольфу

Сейчас читают

Какие специалисты будут получать много денег через 5 лет
В Шатуре женщина и ребенок пострадали в результате атаки дрона ВСУ
Четвертый тур РПЛ-2026/27: злые «Зенит» и «Динамо» сыграют в Петербурге
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео