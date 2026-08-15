Определились победители чемпионата Московской области по гольфу

Чемпионат Московской области по гольфу завершился 14 августа. За главный титул турнира боролись сильнейшие мастера со всей России, а сложные погодные условия добавили соревнованиям дополнительной остроты.

Среди женщин победу одержала Екатерина Малахова. Она уверенно лидировала на протяжении всего турнира, а чемпионский титул стал для спортсменки особенным подарком — соревнования практически совпали с ее днем рождения.

В мужской категории чемпионом стал Артем Филаткин. При этом интрига сохранялась до самого конца — победитель определился только на последней лунке.

В Федерации гольфа Московской области отметили, что уровень конкуренции в этом виде спорта продолжает расти. По словам президента организации Валерия Гаврилова, все больше детей и школьников начинают заниматься гольфом.

«На сегодня вовлечены очень много детей, школьников. Федерация Московской области активно развивает гольф в школах, это факт. И детям это нравится. И социологи говорят: у тех детей, которые активно занимаются гольфом, повышается успеваемость, повышаются дисциплина, ответственность», — заявил Гаврилов.

Популярность гольфа в России продолжает увеличиваться, вместе с этим растет и уровень подготовки спортсменов. Для участия в крупных турнирах необходимо пройти строгий отбор: например, на чемпионат Московской области поступило в два раза больше заявок, чем ожидали организаторы.

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