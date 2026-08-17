Думали, что отдыхает: в Италии родители проехали 100 км с мертвым сыном

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 34 0

Мать и отец заподозрили, что с мужчиной что-то не так, когда он не отозвался на их просьбу.

В Италии семья проехала 100 километров с мертвым сыном

Фото: www.globallookpress.com/Mattia David Rinaldi/LiveMedia

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Corriere della Sera: в Италии родители проехали 100 км с мертвым сыном сзади

В Италии супружеская пара проехала около 100 километров со своим 31-летним сыном, не подозревая, что он мертв. Об инциденте сообщает местная газета Corriere della Sera.

Семья ехала в город Турин на автомобиле. За рулем находился отец, а мать сидела на переднем пассажирском сиденье. Их взрослый сын всю дорогу находился сзади.

«Мужчина, сидевший на заднем сиденье, не подавал признаков жизни, но на протяжении значительного отрезка пути родители этого не замечали, думая, что он отдыхает», — пишет издание.

Родители заподозрили неладное, когда обратились к нему, а он не отозвался. Остановившись, отец и мать заметили, что их сын лежит без сознания. Прибывшие к месту происшествия медики лишь констатировали смерть мужчины.

Как оказалось, молодой человек умер в результате сердечного приступа. Сообщается, что он имел проблемы со здоровьем. 

Ранее 5-tv.ru сообщал об утоплении подростка в реке Кубань в Краснодарском крае во время занятий по гребле.

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Думали, что отдыхает: в Италии родители проехали 100 км с мертвым сыном

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