Думали, что отдыхает: в Италии родители проехали 100 км с мертвым сыном

Corriere della Sera: в Италии родители проехали 100 км с мертвым сыном сзади

В Италии супружеская пара проехала около 100 километров со своим 31-летним сыном, не подозревая, что он мертв. Об инциденте сообщает местная газета Corriere della Sera.

Семья ехала в город Турин на автомобиле. За рулем находился отец, а мать сидела на переднем пассажирском сиденье. Их взрослый сын всю дорогу находился сзади.

«Мужчина, сидевший на заднем сиденье, не подавал признаков жизни, но на протяжении значительного отрезка пути родители этого не замечали, думая, что он отдыхает», — пишет издание.

Родители заподозрили неладное, когда обратились к нему, а он не отозвался. Остановившись, отец и мать заметили, что их сын лежит без сознания. Прибывшие к месту происшествия медики лишь констатировали смерть мужчины.

Как оказалось, молодой человек умер в результате сердечного приступа. Сообщается, что он имел проблемы со здоровьем.

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