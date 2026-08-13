Подросток утонул во время тренировки по гребле в Краснодарском крае
Трагедия произошла на реке Кубань.
Фото: © Getty Images/Tom Jenkins/Contributor
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Подросток утонул во время занятия по гребле на реке Кубань в Краснодарском крае. Об этом сообщила прокуратура региона.
«Органы прокуратуры края организовали проверку по факту утопления 14-летнего подростка во время тренировки по гребле в реке Кубань», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
СК России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего. Подозреваемым стал 52-летний мужчина, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности.
По версии следствия, 12 августа 2026 года мужчина допустил подростка к занятиям по гребле, хотя тот официально не был зачислен в учреждение дополнительного образования. Также, как установили следователи, с ребенком не провели необходимый инструктаж по технике безопасности и не обеспечили его спасательным жилетом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге подросток погиб во время катания на сапборде по Гореловскому озеру. По словам очевидцев, 16-летний юноша спрыгнул с доски в воду и после этого не смог выбраться на поверхность. Спасатели обнаружили его тело в 15 метрах от берега на глубине около полутора метров.
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