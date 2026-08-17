Управляющие компании массово подтасовывают протоколы голосования жильцов

Десятки новых случаев фальсификации голосов собственников жилья обнаружили в разных регионах России. Причем фантазия составителей протоколов, мягко говоря, поражает — голосовать за важные для дома решения могут люди, которые не участвовали в собрании, находились в коме и даже умерли. Более того, появились компании, которые предлагают услуги по оформлению «нужного» решения для зарегистрированных лиц. Кто рисует ложные голоса, сколько стоит такое «собрание» и почему привлечь виновных к ответственности так сложно? Корреспондент «Известий» Игорь Капориков провел расследование.

Скандал на скандале: от дома к дому каждый раз одна и та же история — беспредел управляющих, мертвые души и бездействие надзорных органов.

В Новосибирске УК «Кедр» провела собрание так тихо, что жильцы узнали о решениях постфактум. Цена вопроса — 150 тысяч рублей.

«Это утверждение размера оплаты ремонта кровли входа в поликлинику из фонда текущего ремонта дома», — рассказал местный житель Евгений Бернадский.

То есть платить должны собственники, хотя поликлиника — муниципальная.

В Перми ситуация не лучше: жильцы собирались сменить управляющую, но не успели. ООО «Актив МКД» первыми принесло в жилинспекцию свои протоколы собраний.

«Все эти протоколы заполнены одним лицом. Подписи всех собственников жилья, помещений были поддельные», — отметил житель Перми.

Ставрополье — здесь абсурд дошел до грани. После фиктивного собрания УК «Сервис-регион» назначила старшим по дому давно умершего человека.

«Она умерла в 2015 году, но однако же в 2022 году она у нас провела два собрания, была инициатором. Мы ее выбрали старшей», — поделилась местная жительница Елена Борисова.

Ситуация пугающая, но не единичная. Так, в Подмосковье в протоколах ОСС тоже нашли поддельные подписи живых и ныне усопших.

«Лиана Групп» существует всего год, но за это время успела взять под свое управление почти 90 домов в Домодедово благодаря все тем же фиктивным собраниям собственников. Компания настолько пришлась по душе жителям, что за нее якобы проголосовали дети, люди, находящиеся в коме и местах заключения, и даже мертвые», — выяснил корреспондент Игорь Капориков.

«Собственник квартиры 210 Шаронов умер задолго до проведения собрания, свидетельство о смерти предоставлено», — рассказали в одном из домов.

Но в местной жилинспекции, в Подмосковье она называется красиво — Министерство чистоты — не побоялись замарать руки. Протоколы приняли, управляющую утвердили.

«Они сказали, что не они инициировали собрание собственников по смене управляющей компании, а нанимали некую стороннюю организацию», — пояснила жительница Домодедово Ирина Федосеева.

«Мы проверили, такие фирмы действительно существуют. В интернете открыто предлагают „собрания под ключ“: уведомления, бюллетени, протоколы и даже подписи. Цена вопроса — от 100 тысяч рублей наличными», — сообщил корреспондент Игорь Капориков.

«12-15 рублей за квадратный метр. Недостающий кворум можно будет добирать уже вручную», — предложили авторы одного из объявлений.

Эксперты бьют тревогу. По их оценкам, до половины протоколов общих собраний собственников в стране могут быть поддельными. Это не просто цифры — это сотни тысяч решений, принятых без ведома людей.

«Удивляет бездействие административных органов. Обращаемся в прокуратуру, они нас отправляют в министерство, министерство отправляет в суд», — жалуется житель Подмосковья Руслан Сигалин.

Даже в центре Москвы — та же история. УК «Стейт Сервис» одобрила строительство пристройки в элитном ЖК на основании протокола, где больше 60 подписей оказались фальшивыми.

«Это не моя подпись, я ее не ставила, они даже не потрудились как-то расписаться», — обратила внимание на соответствующую строчку протокола москвичка Ольга Коксенкова.

На Профсоюзной улице жильцы год добивались справедливости после того, как их дом буквально захватил муниципальный «Жилищник». И только после резонанса, точнее, после нашего сюжета в эфире, делом заинтересовался лично Александр Бастрыкин.

«Может быть, все-таки справедливость восторжествует? Может быть, дело сдвинется с мертвой точки? Может быть, нас услышат и нам помогут?» — надеется председатель правления ЖСК Елена Кузнецова.

В Госдуме проблему подделок подписей называют эпидемией и хотят остановить ее с помощью цифровизации. Предлагают перевести все голосования жильцов в электронный формат и жестко контролировать каждый голос. Однако у этой инициативы уже появились свои критики.

«На самом деле проблема не в том, электронное голосование или бумажное. Проблема в том, что нет надлежащего контроля со стороны органов жилищного надзора и нет четкой уголовной ответственности за подобные нарушения», — считает член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин.

Пока же правила не изменились, тысячи семей продолжают разгребать последствия чужих решений в коридорах инспекций и в залах судов.

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