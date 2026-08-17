МЦД-3 за три года перевез более 400 миллионов пассажиров

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 33 0

Выручка малого бизнеса у станций выросла на 17%.

Как МЦД-3 улучшил поездки по Москве и области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сергей Собянин рассказал, как МЦД-3 улучшил поездки по Москве и области

Сегодня по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3) совершают до 490 тысяч поездок в будний день, а с момента запуска им воспользовались более 400 миллионов раз. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

85-километровая линия наземного метро, открытая три года назад президентом России Владимиром Путиным, связала Зеленоград с подмосковным Раменским. Собянин подчеркнул, что пассажиропоток МЦД-3 уже сопоставим с загруженностью классических линий подземки. Самыми востребованными станциями стали Выхино (40 тысяч поездок в сутки), Зеленоград — Крюково (34,1 тысячи) и Электрозаводская (25,8 тысячи).

За три года подвижной состав на линии полностью обновили. Сейчас пассажиров перевозят современные поезда «Иволга», «Ласточка» и «Королек», которые отличаются плавным ходом, тишиной, климат-контролем, системами обеззараживания воздуха, розетками для гаджетов и местами для колясок.

Запуск диаметра дал мощный импульс развитию прилегающих территорий. Уже в первый год после открытия суммарная выручка малого и среднего бизнеса в радиусе 1,5 километра от станций выросла на 17% в сопоставимых ценах, а количество чеков увеличилось на 8%. 

Кроме того, МЦД-3 в будущем интегрируется с высокоскоростной магистралью Москва — Санкт-Петербург. На территории столицы у ВСМ запланированы четыре остановки: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград — Крюково. Две из них — Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково — станут пересадочными на третий диаметр.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект развития улично-дорожной сети в Мневниковской пойме.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
84.54
0.73 97.51
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:41
«Я хотела быть худой»: Яна Чурикова откровенно рассказала об анорексии
13:37
Массовое отравление произошло в детском саду на Сахалине
13:36
Путин поздравил президента Индонезии с Днем независимости Республики
13:26
Захарова сравнила Каллас со старухой Шапокляк из-за новых санкций
13:19
Пропавшую девочку шестой день ищут в Челябинской области
13:12
Конец выгодному отдыху? Почему исчезли «горящие» туры в Турцию

Сейчас читают

Политический сентябрь в США: запасайтесь попкорном
ЖКУ уходят в онлайн: что нужно знать об электронном формате счетов за коммуналку
Мирно спала в кровати: леопард напал на пенсионерку прямо в ее доме
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео