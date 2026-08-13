Путин назвал захват российских судов странами ЕС разбоем и пиратством

Самую важную тему минувших суток поднял российский президент, находясь на борту ракетного крейсера «Варяг». Флагман Тихоокеанского флота был выбран не случайно, учитывая, что верховный главнокомандующий, пожалуй, впервые настолько подробно и детально рассказал, как именно Россия ответит Западу на захваты наших торговых судов.

Ключевым в оценке недружественных действий становится всего лишь одно слово: пиратство. Явление для мировой истории не новое, а поэтому для борьбы с флибустьерами есть старые и проверенные методы. Подробнее в материале обозревателя «Известий» Николая Иванова.

Заигрались в пиратов: 21-й пакет санкций Евросоюза прямо разрешает продажу нефти и зерна с захваченных российских кораблей, которые Запад называет «теневым флотом». Особенно рьяно изображают из себя корсаров французы, итальянцы, шведы… А британцы и не прекращали веками промышлять морским разбоем.

«Мы видим, что власти некоторых стран в нарушении международного морского права пытаются ограничить движение судов наших экономоператоров. Они недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это ничто иное, как пиратство и разбой», — сказал Владимир Путин.

Один из последних эпизодов — 2 августа. Задержали судно под флагом Камеруна, причем у берегов Ливии. Евросоюз с 2020 года проводит там военно-морскую операцию «Ирини». Официально задача — не допустить поставки оружия в страну в соответствии с решением ООН. А неофициально — вопреки любым международным нормам — останавливают суда, если есть подозрение, что они российские.

«Проверка же принадлежности судов к так называемому „теневому флоту“ и вовсе не поддается какому-либо правовому обоснованию. Никакие внутренние решения ЕС не могут отменять базовые свободы, гарантированные Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Прибегая к подобным действиям, Евросоюз в результате принятых им мер, абсолютно не соответствующих нормам международного права, навлекает на себя же большие опасности», — сообщили в МИД России.

Тем более, что именно благодаря морским поставкам нашего зерна Африка обеспечивает свою продовольственную безопасность. Терпеть не только проверки, но еще и конфискацию ресурсов Россия не будет.

«Если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируется наведение наших кораблей сюда. А данные, и уже мы сами посчитаем, это нужно и целесообразно, в любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота», — сказал Владимир Путин.

А все ресурсы для этого есть. Чтобы флибустьеры XXI века не забывались, фрегат «Адмирал Григорович» — об этом в панике сообщала английская пресса — сопровождает наши танкеры. А в июне предотвратил провокацию, когда британская яхта намеренно попыталась сблизиться с кораблем. На вооружении у «Адмирала Григоровича» — «Калибры», «Ониксы», а если нужно — и «Цирконы».

«Россия имеет полное право защищаться от этих мер, которые являются не чем иным, как совершенно незаконными действиями, направленными на ослабление России, увеличение бремени санкций и обеспечение ее экономического подавления за счет невозможности нормальной торговли с другими странами», — сказал французский политолог Эммануэль Леруа.

У нашего флота — новейшее вооружение. От гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон» дальностью 1500 км до подводного беспилотника с ядерной энергоустановкой «Посейдон». «Оникс» — сверхзвуковая ракета. «Калибры». Их работу видел весь мир: с 2015 года они громили базы террористов на территории Сирии.

С морскими разбойниками тоже у нашего флота большой опыт плотного взаимодействия. Много лет сомалийские пираты «кошмарили» торговые суда в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе. Пока не вмешались наши военно-морские силы. В итоге дежурство российских моряков практически свело на нет хаос в этих водах.

«Теоретически нанесение двух-трех ударов по военной технике, военным судам, которые пытаются пиратствовать, закроет тему. Если это произойдет, это будет сделано с соответствующим внушительным видом и соответствующей решительностью, то пиратский угар сойдет на нет сам собой», — сказал политолог, генеральный директор «Центра политической информации» Алексей Мухин.

Поэтому у нас точно знают, как противодействовать и европейским бандитам. И в каких точках. Все маршруты изучены.

«Знаем маршруты, что везут и чьи это корабли. Только в исключительной экономической зоне Российской Федерации вдоль островов Южно-Курильской гряды с 24 апреля по 6 августа 2026 года проследовало 1001 судно. Из них под флагом недружественных государств — 379, включая 273 сухогруза и 71 танкер. В том числе 26 судов Великобритании и 9 французских», — сказал командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина.

Европейцы, похоже, насторожились. Как только почувствовали, что за преступлением последует наказание, и уже ищут контакта с нашими военными.

«Высокопоставленные чиновники и дипломаты обеспокоены отсутствием взаимопонимания между двумя сторонами и риском того, что недоразумение в открытом море может стать причиной более масштабного конфликта с Россией. Без прямой связи существует риск непреднамеренной эскалации. Серьезное недопонимание в конечном итоге может привести к гибели людей», — пишет The Times.

«Россия, естественно, рассматривает нападение на свой торговый флот, гражданский флот, как нападение на саму Россию и, следовательно, имеет основания для военного нападения на ответственные европейские государства. Конфискация российской собственности — это не что иное, как воровство. Этим занимаются обычные воры», — сказал депутат регионального парламента Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдерманн.

Если Лондон, Париж, Рим забыли язык дипломатии, то международный язык силы поймут точно.

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