На сумском и харьковском направлениях группировка «Север» развивает наступление и одновременно отодвигает угрозу от российских приграничных территорий. Как устроена эта связка — увидел корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Труднодоступные места приграничья надежно скрыты от глаз противника и служат идеальным плацдармом для внезапных действий и неожиданных ударов.

Вместе с аэроразведчиком «Орланом» на запад выдвигается танковая группа «Севера». За минуту — проверка связи, боекомплекта и технической готовности, и тут же грозная машина выходит к ударным позициям.

Группировка войск «Север» устраивает «огненную карусель»: один танк бьет в движении, второй добавляет огня из укрытия. И так по кругу, постоянно пополняя боезаряд — благо дефицита в этом нет.

Боеприпасы доставляют сюда целыми ящиками, здесь же их грамотно маскируют, обеспечивая фронт постоянной огневой поддержкой. И так эта поддержка выглядит с земли: танки накрывают позиции противника, и в этот же момент пехота аккуратно подбирается к вражеским укреплениям.

Раскрытую точку не спешат брать голыми руками — прежде запускают вперед дроны. И в данном случае беспилотники сыграли ключевую роль, дезориентировав противника. Как результат — некий Владимир Омельченко из 119-й отдельной бригады ВСУ сдался в плен.

— Гасился от дронов, прятался. Услышал голоса, думал, свои идут, вылез и вас увидел, а дальше бежать уже смысла не было.

— Ну, понятно. Ну, будешь жить, тебе повезло.

В итоге Омельченко благополучно добрался до тыловых районов группировки войск «Север», где раскрыл известные ему позиции ВСУ и попутно поблагодарил наших военных.

— Хочу поблагодарить российские войска за то, что вытащили меня из этого ада. Меня накормили, напоили, спасибо большое.

Сейчас на сумском и харьковском направлениях разворачиваются одни из самых напряженных событий. Группировка войск «Север» планомерно решает главную задачу — создание «полосы безопасности» вдоль границы, чтобы отодвинуть угрозу обстрелов российских территорий. Для этого небо постоянно находится под контролем беспилотников с лазерным наведением.

«Способны наводить системы определенные: от „Краснополя“ до ракетных систем типа „Х“ и также ФАБы, КАБы — все, что может наводиться по лазеру, все это мы корректируем», — сказал военнослужащий группировки войск «Север» ВС РФ с позывным «Леший».

Активные действия на двух направлениях раздергивают силы ВСУ, заставляя их перебрасывать резервы. Противник, в свою очередь, стягивает на эти участки более 40 бригад и полков, пытаясь стабилизировать оборону.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.